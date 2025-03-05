Афериста, выманивавшего деньги у родных украинских пленных, поймали в Харькове
В Харькове задержали жулика, который выдуривал деньги за «помощь с обменом», сообщила СБУ.
Задержанным оказался житель Харькова, называвший себя «участником волонтерской группы», якобы занимающейся обменом пленных.
За разные суммы он обещал семьям военнопленных вернуть домой украинских защитников, находящихся в плену россиян или пропавших без вести во время боев.
Мужчина специально создал и лично администрировал телеграмм-канал с тематическим названием, чтобы найти жертв.
Во время общения с потерпевшими злоумышленник ссылался на свои вымышленные связи с представителями страны-агрессора, якобы «решающими вопрос обмена», и так убеждал своих жертв.
Потерпевшие перечисляли средства на банковские реквизиты фигуранта. После транзакций мошенник продолжал общение с пострадавшими и выдумывал у них дополнительные суммы, ссылаясь на «новые обстоятельства».
Во время обыска у задержанного изъяли смартфоны и банковские карты.
Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в больших размерах. Злоумышленника содержат под стражей. Ему «светит» до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: аферист, гроші, деньги, жулик, мошенник, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали жулика, который выдуривал деньги за «помощь с обменом», сообщила СБУ.".