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Афериста, выманивавшего деньги у родных украинских пленных, поймали в Харькове

Происшествия 17:24   05.03.2025
Оксана Якушко
Афериста, выманивавшего деньги у родных украинских пленных, поймали в Харькове Фото: СБУ

В Харькове задержали жулика, который выдуривал деньги за «помощь с обменом», сообщила СБУ.

Задержанным оказался житель Харькова, называвший себя «участником волонтерской группы», якобы занимающейся обменом пленных.

За разные суммы он обещал семьям военнопленных вернуть домой украинских защитников, находящихся в плену россиян или пропавших без вести во время боев.

Мужчина специально создал и лично администрировал телеграмм-канал с тематическим названием, чтобы найти жертв.

Во время общения с потерпевшими злоумышленник ссылался на свои вымышленные связи с представителями страны-агрессора, якобы «решающими вопрос обмена», и так убеждал своих жертв.

Потерпевшие перечисляли средства на банковские реквизиты фигуранта. После транзакций мошенник продолжал общение с пострадавшими и выдумывал у них дополнительные суммы, ссылаясь на «новые обстоятельства».

Во время обыска у задержанного изъяли смартфоны и банковские карты.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в больших размерах. Злоумышленника содержат под стражей. Ему «светит» до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали жулика, который выдуривал деньги за «помощь с обменом», сообщила СБУ.".