Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові

У Харкові затримали шахрая, який видурював гроші за «допомогу з обміном», повідомила СБУ.

Затриманим виявився мешканець Харкова, що називав себе «учасником волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.

За різні суми він обіцяв сім’ям військовополонених повернути додому українських захисників, що перебувають у катівнях росіян або зникли безвісти під час боїв.

Чоловік спеціально створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з «тематичною» назвою, щоб знайти жертв.

Під час спілкування з потерпілими зловмисник посилався на свої вигадані зв’язки з представниками країни-агресора, які нібито «розв’язати питання обміну», і так переконував своїх жертв.

Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій шахрай продовжував спілкування з постраждалими та видурював у них додаткові суми, посилаючись на «нові обставини».

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфони й банківські картки.

Наразі йому повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах.

Зловмисника тримають під вартою. Йому «світить» до 8 років тюрми.