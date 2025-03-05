Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові

Події 17:24   05.03.2025
Оксана Якушко
Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові

У Харкові затримали шахрая, який видурював гроші за «допомогу з обміном», повідомила СБУ.

Затриманим виявився мешканець Харкова, що називав себе «учасником волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.

За різні суми він обіцяв сім’ям військовополонених повернути додому українських захисників, що перебувають у катівнях росіян або зникли безвісти під час боїв.

Чоловік спеціально створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з «тематичною» назвою, щоб знайти жертв.

Під час спілкування з потерпілими зловмисник посилався на свої вигадані зв’язки з представниками країни-агресора, які нібито «розв’язати питання обміну», і так переконував своїх жертв.

Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій шахрай продовжував спілкування з постраждалими та видурював у них додаткові суми, посилаючись на «нові обставини».

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфони й банківські картки.

Наразі йому повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах.

Зловмисника тримають під вартою. Йому «світить» до 8 років тюрми.

Читайте також: Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
П’яного водія, що розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові
П’яного водія, що розпивав алкоголь перед копами, затримали у Харкові
05.03.2025, 18:45
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” вдарив по промзоні, що постраждало (відео)
05.03.2025, 16:27
У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
У Харкові бійцівські собаки загризли шпіца – історія власниці, дані НПУ
05.03.2025, 12:12
Майже пів тисячі меддовідок про інвалідність скасували на Харківщині – СБУ
Майже пів тисячі меддовідок про інвалідність скасували на Харківщині – СБУ
05.03.2025, 13:00
«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
05.03.2025, 12:52

Новини за темою:

18:28
Понад $50 тис заробила жінка з Харкова на “передачі” ділянок землі
14:22
Обіцяв роботу за кордоном: харків’янин виманював у людей десятки тисяч гривень
13:45
Ошукав рідних попереднього власника телефону: харків’янина засудили
14:22
«Ваш родич у біді»: на Харківщині засудили афериста
16:43
На ухилянтах, які хотіли втекти за кордон, заробила банда шахраїв у Харкові

Ви читали новину: «Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 17:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали шахрая, який видурював гроші за «допомогу з обміном», повідомила СБУ.".