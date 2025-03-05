Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові
У Харкові затримали шахрая, який видурював гроші за «допомогу з обміном», повідомила СБУ.
Затриманим виявився мешканець Харкова, що називав себе «учасником волонтерської групи», що нібито займається обміном полонених.
За різні суми він обіцяв сім’ям військовополонених повернути додому українських захисників, що перебувають у катівнях росіян або зникли безвісти під час боїв.
Чоловік спеціально створив та особисто адміністрував Телеграм-канал з «тематичною» назвою, щоб знайти жертв.
Під час спілкування з потерпілими зловмисник посилався на свої вигадані зв’язки з представниками країни-агресора, які нібито «розв’язати питання обміну», і так переконував своїх жертв.
Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакцій шахрай продовжував спілкування з постраждалими та видурював у них додаткові суми, посилаючись на «нові обставини».
Під час обшуку у затриманого вилучили смартфони й банківські картки.
Наразі йому повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах.
Зловмисника тримають під вартою. Йому «світить» до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 17:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали шахрая, який видурював гроші за «допомогу з обміном», повідомила СБУ.".