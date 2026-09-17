Стріляв у під’їзді й погрожував копам: житель Харківщини «сяде» на сім років

Правоохоронці в апеляції відстояти вирок мешканцю Лозової, який торік влаштував стрілянину в під’їзді багатоповерхівки та погрожував зброєю працівникам поліції.

За даними Харківської обласної прокуратури, увечері 19 березня 2025 року чоловік напідпитку під час конфлікту дістав сигнальний пістолет та почав стріляти у під’їзді багатоповерхівки. Поруч перебували мешканці та інші громадяни. Постріли вони сприйняли як реальну загрозу застосування зброї. Один з очевидців викликав правоохоронців.

«На місце прибули два екіпажі поліції. Правоохоронці вимагали від чоловіка припинити протиправні дії та скласти пістолет. Однак він вимоги проігнорував. Побачивши поліцейських через вікно квартири, чоловік спорядив магазин додатковими набоями, вставив його в руків’я пістолета та привів зброю у готовність до стрільби. Після цього він погрожував правоохоронцям та присутнім громадянам застосуванням зброї, висловлювався нецензурною лайкою та продовжував відмовлятися виконувати законні вимоги поліцейських», – зазначили у прокуратурі.

У суді чоловік вини не визнав, кажуть правоохоронці. Стверджував, що не мав наміру завдати комусь шкоди та перебував у напруженому емоційному стані через особистий конфлікт із цивільною дружиною. За його версією, постріли сталися випадково, коли він розбирав сумку, а звуки були «глухими». Також заперечував, що погрожував поліцейським.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство, пов’язане з опором представникам влади, та вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Фігуранту призначили п’ять років тюрми. Водночас, пояснили в прокуратурі, чоловік уже мав попередній вирок суду, яким його було засуджено до чотирьох років позбавлення волі із встановленням 2-річного іспитового строку.

«Оскільки новий злочин вчинено під час іспитового строку, суд частково приєднав невідбуту частину попереднього покарання та за сукупністю вироків остаточно визначив чоловікові 7 років позбавлення волі», – кажуть правоохоронці.

Однак захист оскаржив вирок – просив закрити кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях чоловіка складу кримінального правопорушення.

Але суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін.