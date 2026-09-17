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Золочівщина під ударами FPV: куди прилітало і що зруйновано

Події 07:44   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Золочівщина під ударами FPV: куди прилітало і що зруйновано Фото: Віктор Коваленко

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що росіяни продовжують тероризувати громаду FPV-дронами. “Прильоти” були у Золочеві та Миронівці.

Так, напередодні, 16 вересня росіяни випустили FPV-дрони по Золочеву. Внаслідок влучань пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок, енерго- та газомережі, знищений автомобіль.

Обстріл Золочівщини 17 вересня
Фото: Віктор Коваленко

“17 вересня близько 00:10 російські війська завдали удару з невстановленого типу озброєння по селу Миронівка Золочівської громади. Пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди”, – уточнив начальник СВА.

В обох випадках обійшлося без загиблих та постраждалих, додав Коваленко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 07:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що росіяни продовжують тероризувати громаду FPV-дронами. “Прильоти” були у Золочеві та Миронівці.".