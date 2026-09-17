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Что уже сделали в поврежденном доме на Мироносицкой в ​​Харькове (фото)

Общество 16:44   17.09.2026
Виктория Яковенко
Что уже сделали в поврежденном доме на Мироносицкой в ​​Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проинформировали о темпах восстановления дома на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажа разрушенных конструкций на четырех этажах дома обустроили новые перекрытия, восстановили перегородки и укрепили стены. Кроме того, специалисты установили новые окна, утеплили чердак, проделали внутренние отделочные работы и смонтировали гипсокартон в квартирах.

«Сейчас строители выполняют штукатурные работы в домах и бетонируют приямки. После этого там установят окна, уложат плитку и обустроят кровлю из профилированного листа», — добавили в мэрии.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проинформировали о темпах восстановления дома на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.".