Что уже сделали в поврежденном доме на Мироносицкой в ​​Харькове (фото)

В Харьковском горсовете проинформировали о темпах восстановления дома на улице Мироносицкой, который был поврежден в результате российских обстрелов.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажа разрушенных конструкций на четырех этажах дома обустроили новые перекрытия, восстановили перегородки и укрепили стены. Кроме того, специалисты установили новые окна, утеплили чердак, проделали внутренние отделочные работы и смонтировали гипсокартон в квартирах.

«Сейчас строители выполняют штукатурные работы в домах и бетонируют приямки. После этого там установят окна, уложат плитку и обустроят кровлю из профилированного листа», — добавили в мэрии.