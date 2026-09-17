Добивают «Эпицентр», FPV охотятся в Дергачах – итоги 17 сентября

Реактивный «шахед» ударил по «Эпицентру» в Харькове, FPV-дроны на оптоволокне два дня подряд атакуют Дергачи, в Берестине прилетело по железнодорожному вокзалу. «Объектив» напоминает главные новости 17 сентября.

Утром по гипермаркету в Основянском районе ударил реактивный «шахед». Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: посетители и работники находились в укрытии. Одной из сотрудниц стало плохо после «прилета». Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс. По данным ГСЧС, горела крыша торгового центра и стройматериалы. Этот же «Эпицентр» россияне атаковали в конце августа, тогда погиб мужчина, были пострадавшие. Гипермаркет – последний из трех, когда-то работавших в Харькове. «Эпицентр» на Салтовке уничтожен КАБами, на Алексеевке закрыт с начала полномасштабного вторжения.

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За два дня было два налета. Вчера вечером беспилотник ударил рядом с автобусной остановкой. В ней в тот момент находились люди. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил: «Чудом никто не пострадал». Впоследствии он опубликовал видео этой атаки. А уже сегодня утром FPV снова летел до города и упал на гражданский микроавтобус. Взрыва не было. Семь человек, находившихся в транспортном средстве, не пострадали.

Здание значительно повреждено российскими обстрелами. Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский отметил, что работники в этот момент были в укрытиях, они уцелели. Помещение обещают восстановить. В Берестинской громаде добавили: повреждена подстанция и высоковольтные линии, в городе были отключения электричества, водоснабжение обеспечивали генераторами.

В честь праздника президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами спасателей Харьковского отряда ГСЧС: полковников Алексея Сергиенко и Ивана Трофимова и сержанта Юрия Славгородского.

Полиция Харьковщины завершила расследование в отношении группы мужчин, подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, они нанесли потерпевшим ущерб на 1 млн грн. В разных телеграмм-каналах и соцсетях фигуранты создавали фейковые женские страницы, где размещали привлекательные фото. От имени придуманных красавиц вели переписку, где предлагали интимные услуги и убеждали собеседников переводить деньги на свои счета. Одного из подозреваемых задержали, его дело передали в суд, еще трех фигурантов разыскивают.

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