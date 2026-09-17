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Момент попадания FPV вблизи остановки в Дергачах показал Задоренко

Происшествия 10:50   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Момент попадания FPV вблизи остановки в Дергачах показал Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, на котором зафиксирована охота российского FPV-дрона на гражданских в городе.

Он объяснил, что на видео зафиксирован момент попадания дрона по дороге на въезде в Дергачи.

Видео: Вячеслав Задоренко

«Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и места, где могут находиться люди. Будьте максимально осторожны!», – предупредил Задоренко.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что накануне, 16 сентября, в 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне вблизи автобусной остановки в Дергачах. В это время на остановке находились люди. Ччудом никто не пострадал. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита, написал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 10:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, на котором зафиксирована охота российского FPV-дрона на гражданских в городе.".