Момент попадания FPV вблизи остановки в Дергачах показал Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал видео, на котором зафиксирована охота российского FPV-дрона на гражданских в городе.

Он объяснил, что на видео зафиксирован момент попадания дрона по дороге на въезде в Дергачи.

Видео: Вячеслав Задоренко

«Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и места, где могут находиться люди. Будьте максимально осторожны!», – предупредил Задоренко.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что накануне, 16 сентября, в 17:40 российские военные ударили FPV-дроном на оптоволокне вблизи автобусной остановки в Дергачах. В это время на остановке находились люди. Ччудом никто не пострадал. В результате попадания были повреждены конструктивные элементы информационного щита, написал глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.