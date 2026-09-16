Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось

Происшествия 09:47   16.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось

Накануне, 15 сентября, около 11:00 россияне ударили по Слатино, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Беспилотник атаковал частный дом, из-за чего на месте «прилета» начался пожар.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности привлечь подразделения ГСЧС для ее ликвидации, к сожалению, было невозможно, поэтому дом сгорел почти полностью», – объяснил Задоренко.

Пострадавших из-за удара нет, добавил начальник МВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток. В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
16.09.2026, 08:52
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова
15.09.2026, 21:06
Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября
Массовые изменения в движении троллейбусов в Харькове 16 и 17 сентября
15.09.2026, 20:33
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось
РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось
16.09.2026, 09:47

Новости по теме:

16.09.2026
За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова
16.09.2026
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
15.09.2026
11 пострадавших: враг массированно атаковал КАБами Изюм (фото)
15.09.2026
В Богодухове ГСЧС тушила пожар после удара БпЛА: фото последствий
15.09.2026
За сутки по Харьковщине ударило 230 беспилотников


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 15 сентября, около 11:00 россияне ударили по Слатино, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".