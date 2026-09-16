РФ ударила БпЛА по дому в Слатино – потушить возникший пожар не удалось

Накануне, 15 сентября, около 11:00 россияне ударили по Слатино, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Беспилотник атаковал частный дом, из-за чего на месте «прилета» начался пожар.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности привлечь подразделения ГСЧС для ее ликвидации, к сожалению, было невозможно, поэтому дом сгорел почти полностью», – объяснил Задоренко.

Пострадавших из-за удара нет, добавил начальник МВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток. В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах, добавил начальник ХОВА.