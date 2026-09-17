Как производителям пережить отключения света зимой — и пойдут ли они на это

Сейчас нужно думать и о зиме, потому что точно усилятся обстрелы энергетической инфраструктуры, будут отключения света и возникнет проблема хранения продовольствия, предупреждает МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

И среди прочих – как хранить продукцию, требующую соблюдения строгого температурного режима.

«Сразу есть вопросы по решению нескольких уже имеющихся проблем и будущих рисков, которые у нас появятся с приходом зимы. У нас точно будет вопрос по хранению продукции, требующей своего режима. Холодильное оборудование нужно, а когда нет электричества, нет и холодильного оборудования. Поэтому возникает вопрос переработки продуктов, которые могут храниться долго. То есть продукты должны быть не скоро портящиеся, а которые могут хотя бы 2-3 недели или месяц храниться», — объясняет Александр Чумак.

По его мнению, сейчас нужно перепрофилировать производителей. Кроме сохранения продуктов, это даст в перспективе дополнительный положительный эффект, ведь такие продукты будут иметь повышенную добавленную стоимость. А в комплексе это влияет на создание рабочих мест и начисление налогов.

Будет ли молочная отрасль дополнительно использовать консерванты, чтобы дольше хранить продукцию, «Объектив» поинтересовался у Елены Жупинас, заместителя генерального директора, руководителя проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока.

«Я думаю, что ни один производитель на это не пойдет. Мы имеем и сейчас достаточно большие сроки за счет качества сырья и качества проработки на те же йогурты, кефиры — до 21 дня. Я думаю, вряд ли кто-то увеличит сроки. Если мы возьмем обычное молоко, то уже сейчас на полках наших магазинов мы видим молоко ультра пастеризованное со сроком реализации до 40-45 дней и там не нужна холодовая цепочка. А также молоко стерилизованное, срок реализации которого 180 дней и также не нуждается в холодовой цепочке. Но если мы берем кефиры, йогурты, сметану, даже если там будет дополнительный консервант, все равно эти продукты нуждаются в холодной цепочке», — объяснила Елена Жупинас.

Конечно, зима этого года будет непростой. Но в конце 90-х – начале 2000-х продукты продавали даже с небольших машин, напомнила эксперт.

С другой стороны, зима и холод позволяют хранить продукцию без применения электроэнергии, отмечает Александр Чумак.

Но все равно остается вопрос соответствующих помещений, где можно обеспечить более или менее стабильную температуру. И это вопрос к подземным хранилищам, потому что в них можно держать продукты без дополнительного охлаждения.