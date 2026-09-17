Днем 18 сентября троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

В пятницу, 18 сентября, с 10:00 до 14:00 троллейбусы №24, 56 и 57 не будут ходить по пр. Юбилейному и ул. Александра Подольского, от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Ст. м. «Академика Барабашова».

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Отсутствие троллейбусов на маршруте связано с ремонтом контактной сети.

В это время троллейбусы будут ходить так:

№24: разворотный круг «602 микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№57: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

На период ремонта будет курсировать временный автобус №24: ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – 602 микрорайон.