На Харківщині – аварійні відключення електрики – Укренерго

З 06:31 на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень.

“Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції “Укренерго” та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізький, Львівській, Київській областях. З 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

В інших регіонах аварійних відключень немає.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області.