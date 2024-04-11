На Харківщині – аварійні відключення електрики – Укренерго
З 06:31 на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень.
“Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції “Укренерго” та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізький, Львівській, Київській областях. З 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.
В інших регіонах аварійних відключень немає.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 06:31 на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень".