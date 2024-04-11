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На Харківщині – аварійні відключення електрики – Укренерго

Події 08:22   11.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині – аварійні відключення електрики – Укренерго

З 06:31 на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень.

“Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції “Укренерго” та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізький, Львівській, Київській областях. З 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень“, – повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

В інших регіонах аварійних відключень немає.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області.

Читайте також: Масована атака по Україні: що відомо (оновлюється)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 06:31 на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень".