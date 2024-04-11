Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго

Общество 08:22   11.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго

С 06:31 на Харьковщине введены графики аварийных отключений.

«Вражескими ракетами и дронами повреждены подстанции Укрэнерго и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. С 06:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В других регионах аварийных отключений нет.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области.

Читайте также: Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости 11.04: в Харькове — самые тяжелые последствия ракетной атаки
Главные новости 11.04: в Харькове — самые тяжелые последствия ракетной атаки
11.04.2024, 08:27
Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)
Массированная атака по Украине: что известно (обновляется)
11.04.2024, 08:11
Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке
Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке
11.04.2024, 07:58
В Харькове гремят взрывы: информация Терехова и Синегубова
В Харькове гремят взрывы: информация Терехова и Синегубова
11.04.2024, 05:11
По Харьковщине били С-300, информации о пострадавших нет — Тимошко
По Харьковщине били С-300, информации о пострадавших нет — Тимошко
11.04.2024, 06:48
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго
11.04.2024, 08:22

Новости по теме:

13:13
300 тыс. абонентов Харькова и области без света, накануне били по подстанции
10:04
В Харькове — почасовые отключения электричества — Харьковоблэнерго
19:20
Перспективы снижения энергодефицита в Харькове: данные Зеленского и Синегубова
16:43
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков
10:40
Пытаемся соблюдать графики — Харьковоблэнерго об отключениях света в Харькове

Вы читали новость: «На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 06:31 на Харьковщине введены графики аварийных отключений".