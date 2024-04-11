На Харьковщине — аварийные отключения электричества — Укрэнерго

С 06:31 на Харьковщине введены графики аварийных отключений.

«Вражескими ракетами и дронами повреждены подстанции Укрэнерго и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. С 06:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений», — сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В других регионах аварийных отключений нет.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области.