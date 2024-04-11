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Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке

Происшествия 07:58   11.04.2024
Оксана Горун
Самая тяжелая ситуация — в Харьковской области: ОП о ракетной атаке Фото: Сергей Зеленский/telegram

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что по Харькову пришлось более 10 ракетных ударов. Более 200 тысяч абонентов области — без электричества.

«Сегодня утром еще одна массированная атака россии по энергетике Украины. Враг выпустил десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. К счастью, без погибших и пострадавших. Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Уже есть перебои с электричеством в области — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения», — написал Кулеба в telegram.

Он сообщил, что энергетики и профильные службы анализируют последствия атаки, специалисты уже работают над ликвидацией.

«Координируем меры, чтобы сети работали. У людей будет электричество, несмотря на атаки врага», — заверил представитель ОП.

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Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что по Харькову пришлось более 10 ракетных ударов. Более 200 тысяч абонентов области — без электричества".