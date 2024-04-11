По Харьковщине били С-300, информации о пострадавших нет — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил первые данные об утренней ракетной атаке на Харьковщине.
«Сегодня утром они (россияне — Ред.) атаковали Харьков и пригород. Предварительно, оккупанты нанесли удары из ЗРК С-300. Информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются. На местах попаданий работают все профильные службы. Полиция документирует очередные преступления, чтобы военные рф ответили за совершенные преступления в суде», — написал Тимошко в facebook.
В течение суток наиболее трагическим стал удар по Липцам, где россияне убили двух женщин и 14-летнюю девочку. Ранения получили 16-летний парень и женщина. Повреждены магазин, аптека и другие торговые постройки, пассажирский автобус.
«Волчанск. 10 апреля в 11:30 в результате атаки вражеского дрона ранения получил 54-летний гражданский мужчина. Около 14:00 рашисты сбросили на город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела с множественными осколочными ранениями в больницу доставлен 55-летний охранник больницы. Разрушены здания медицинского учреждения, повреждены пять частных домов и хозяйственные постройки, гараж», — отметил начальник ГУНП.
Ранения получили два жителя Малой Даниловки — по ней прилетела авиабомба ФАБ-250. Ранены 74-летний мужчина и 73-летняя женщина.
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В других населенных пунктах — без пострадавших, но есть разрушения.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 06:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил первые данные об утренней ракетной атаке на Харьковщине".