По Харківщині били С-300, інформації про постраждалих немає – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив перші дані про ранкову ракетну атаку на Харківщині.
“Сьогодні вранці вони (росіяни – Ред.) атакували Харків і передмістя. Попередньо, окупанти завдали ударів з ЗРК С-300. Інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються. На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліція документує чергові злочини, щоб військові рф відповіли за скоєні злочини в суді.”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Протягом доби найбільш трагічним став удар по Липцях, де росіяни вбили двох жінок та 14-річну дівчинку. Поранення отримали 16-річний хлопець та жінка. Пошкоджені магазин, аптека та інші торгові споруди, пасажирський автобус.
“Вовчанськ. 10 квітня об 11:30 внаслідок атаки ворожого дрону поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Близько 14:00 рашисти скинули на місто дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу з множинними уламковими пораненнями до лікарні доставлений 55-річний охоронець лікарні. Зруйнована будівля медичного закладу, пошкоджено п’ять приватних будинків та господарчі споруди, гараж”, – зазначив начальник ГУНП.
Поранення отримали два мешканці Малої Данилівки – по ній прилетіла авіабомба ФАБ-250. Поранені 74-річний чоловік і 73-річна жінка.
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В інших населених пунктах без потерпілих, але є руйнування.
Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 06:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив перші дані про ранкову ракетну атаку на Харківщині".