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Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв

Події 20:00   10.04.2024
Олена Нагорна
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв

У селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години завдали удару військові РФ, завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомляють у ДСНС України.

Внаслідок цієї атаки загинули троє цивільних, з яких одна дитина. Ще двоє людей постраждали.

Нагадаємо, близько 14-ї години військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Ушпиталені з пораненнями 34-річна жінка (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітниця аптеки) та 16-річний хлопець. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години завдали удару військові РФ, завершили аварійно-рятувальні роботи".