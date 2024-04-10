Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв

У селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години завдали удару військові РФ, завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомляють у ДСНС України.

Внаслідок цієї атаки загинули троє цивільних, з яких одна дитина. Ще двоє людей постраждали.

Нагадаємо, близько 14-ї години військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Ушпиталені з пораненнями 34-річна жінка (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітниця аптеки) та 16-річний хлопець. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.