Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)

Тривають аварійно-рятувальні роботи в селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години військові РФ завдали удару.

Надзвичайники не виключають, що під завалами ще можуть бути люди, повідомляють у ДСНС України.

Загоряння магазину та аптеки загальною площею 500 квадратних метрів уже локалізували.

“Посеред дня росіяни атакували продуктовий магазин та аптеку, там зайнялася пожежа. З-під завалів дістали тіло 43-річної жінки. Також загинула 14-річна дитина та 59-річна продавчиня магазину”, – також інформує начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, близько 14-ї години військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Ушпиталені з пораненнями 34-річна жінка (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітниця аптеки) та 16-річний хлопець. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.