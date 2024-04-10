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Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)

Події 17:46   10.04.2024
Олена Нагорна
Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)

Тривають аварійно-рятувальні роботи в селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години військові РФ завдали удару.

Надзвичайники не виключають, що під завалами ще можуть бути люди, повідомляють у ДСНС України.

Загоряння магазину та аптеки загальною площею 500 квадратних метрів уже локалізували.

“Посеред дня росіяни атакували продуктовий магазин та аптеку, там зайнялася пожежа. З-під завалів дістали тіло 43-річної жінки. Також загинула 14-річна дитина та 59-річна продавчиня магазину”, – також інформує начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, близько 14-ї години військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях пошкоджені приміщення аптеки та магазину. Сталася пожежа. Ушпиталені з пораненнями 34-річна жінка (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітниця аптеки) та 16-річний хлопець. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 17:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривають аварійно-рятувальні роботи в селі Липці Харківської області, по якому близько 14-ї години військові РФ завдали удару".