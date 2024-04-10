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У Харкові чути вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях

Події 13:55   10.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові чути вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях

Харків’яни чують вибухи.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях – загроза продовжується!” – попередив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи.".