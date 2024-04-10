В Харькове слышны взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях
Харьковчане слышат взрывы.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях – угроза продолжается!» — предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Сергей Мельник, укрытия, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 13:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы.".