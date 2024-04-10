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В Харькове слышны взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях

Происшествия 13:55   10.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы, Мельник призвал находиться в укрытиях

Харьковчане слышат взрывы.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях – угроза продолжается!» — предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 13:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы.".