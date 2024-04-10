Полиция показала последствия удара КАБами по Харькову (фото)

В результате удара двумя КАБами по центру города днем 9 апреля разрушено здание частного предприятия. Также начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о повреждении здания кинотеатра «Парк».

«9 апреля около 15:00 военные рф нанесли авиационный удар по Харькову. Разрушено здание частного предприятия. Повреждены автомобили и кинотеатр. Ранения получили четыре человека», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центру города, сообщал мэр Игорь Терехов. Предварительно враг применил корректируемые авиабомбы. Позже городской голова сообщил о четырех пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию. По его данным, пострадали женщина 33 лет и мужчины 27, 31 и 55 лет.