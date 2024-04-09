О двух «прилетах» по центру Харькова, предварительно КАБами, сообщает Терехов
Около 15 часов зафиксированы два попадания по центральной части Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов.
Предварительно, по его данным, враг применил корректируемые авиабомбы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Оккупанты ударили по Харькову, также констатирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. О пусках корректируемых авиабомб тактической авиацией по Харьковщине писало в 14:53 командование Воздушных сил ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15 часов зафиксированы два попадания по центральной части Харькова".