В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов
Фото: zn.ua
Около 15 часов 9 апреля в Харькове были слышны взрывы.
О пусках корректируемых авиабомб тактической авиацией по Харьковщине написало в 14:53 командование Воздушных сил ВСУ.
В 14:44 об угрозе ударов КАБами также сообщал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, воздушные силы, кабы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15 часов 9 апреля в Харькове были слышны взрывы".