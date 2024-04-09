В Харькове слышны взрывы: Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов

Около 15 часов 9 апреля в Харькове были слышны взрывы.

О пусках корректируемых авиабомб тактической авиацией по Харьковщине написало в 14:53 командование Воздушных сил ВСУ.

В 14:44 об угрозе ударов КАБами также сообщал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.