У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів
Близько 15-ї години 9 квітня в Харкові були чутні вибухи.
Про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією по Харківщині написало о 14:53 командування Повітряних сил ЗСУ.
О 14:44 про загрозу ударів КАБами також повідомляв начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, воздушные силы, кабы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години 9 квітня в Харкові були чутні вибухи".