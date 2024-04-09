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У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Події 15:02   09.04.2024
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів

Близько 15-ї години 9 квітня в Харкові були чутні вибухи.

Про пуски керованих авіабомб тактичною авіацією по Харківщині написало о 14:53 командування Повітряних сил ЗСУ.

О 14:44 про загрозу ударів КАБами також повідомляв начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години 9 квітня в Харкові були чутні вибухи".