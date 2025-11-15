Новини Харкова – головне за 15 листопада: як минула ніч, успіхи СОУ на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:11

Українські воїни мають успіхи на Куп’янщині і Борівському напрямку – ISW

За даними Інституту вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (південний схід від Куп’янська).

«Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, як українські війська атакують російські позиції у центрі Куп’янська», – зазначили американські осінтери.

При цьому в РФ заявляють про свої перемоги: стверджують, що їхні війська захопили Соболівку (на захід від Куп’янська) і просунулися у східній та південній частині Куп’янська, у східній частині Курилівки, на захід від Піщаного та біля Кам’янки. Однак в ISW цю інформацію не підтверджують.

Також, додали аналітики, українські воїни нещодавно просунулись на Борівському напрямку.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Колесниківки (північний схід від Борової)», – зазначили в ISW.

06:47

Вночі над Харківщиною кружляли БпЛА

Ворожі дрони фіксували на півночі Харківщини близько опівночі. Про небезпеку повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Вже близько 03:00 БпЛА були в Богодухівському районі, тримали південний курс.

О 03:56 у ПС ЗСУ інформували, що ворожі дрони летять у напрямку Лозової.

Відбій пролунав у Харкові о 04:04.

Нагадаємо, напередодні пів сотні безпілотників атакували Харківщину. Таку статистику навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. 13 БпЛА – це були «Герань-два». Тип інших ще ідентифікують. У Харкові посеред ночі біля багатоповерхівок впала ворожа «Гербера». «Приліт» був у Салтівському районі, повідомляв мер Ігор Терехов. За даними ХОВА, безпілотник не здетонував. Під численними ударами був Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва відзначала, що атака була опівночі. Вона прийшлася по приватному підприємству, що не працює. Нічний наліт на Харків і Чугуїв обійшлися без постраждалих. Але постраждалий був у Лозовій – чоловік 59 років. По місту завдали авіаудару реактивним КАБом вдень.