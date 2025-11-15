Чим бив ворог по Харківщині минулої доби: дані Синєгубова

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в Лозовій постраждав 59-річний чоловік.

Армія РФ випустила на регіон вісім КАБів, 14 БпЛА типу «Герань-2», три FPV-дрони, тип ще дев’яти безпілотників встановлюють.

В результаті ударів у селі Лютівка пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі,

у селі Черкаські Тишки пошкоджені два автомобілі, у Липцях – одна машина, у Вільшанах – багатоквартирний будинок та електромережі,

у Лозівському районі пошкоджені п’ять приватних будинків, господарчі споруди, чотири цивільні підприємства, два автомобілі та ветеринарна лабораторія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 80-річна мешканка прикордонного села Гоптівка Дергачівської громади загинула внаслідок детонації російського FPV-дрона 14 листопада.

