Чим бив ворог по Харківщині минулої доби: дані Синєгубова
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в Лозовій постраждав 59-річний чоловік.
Армія РФ випустила на регіон вісім КАБів, 14 БпЛА типу «Герань-2», три FPV-дрони, тип ще дев’яти безпілотників встановлюють.
В результаті ударів у селі Лютівка пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі,
у селі Черкаські Тишки пошкоджені два автомобілі, у Липцях – одна машина, у Вільшанах – багатоквартирний будинок та електромережі,
у Лозівському районі пошкоджені п’ять приватних будинків, господарчі споруди, чотири цивільні підприємства, два автомобілі та ветеринарна лабораторія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 80-річна мешканка прикордонного села Гоптівка Дергачівської громади загинула внаслідок детонації російського FPV-дрона 14 листопада.
Читайте також: Російський дрон вбив поліцейського на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, постраждав, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чим бив ворог по Харківщині минулої доби: дані Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2025 в 09:05;