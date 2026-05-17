“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом
Ексдепутат Харківської міськради, військовослужбовець Ігор Черняк опублікував у своєму фейсбуці витяг з рішення Ради адвокатів Харківської області. Захисника України позбавили права займатись адвокатською діяльністю… за те, що не сплачував внески.
“Усе дуже просто. Уся справа в грошах. Як завжди. Я не оплачував під час війни відрядження колег-адвокатів з органів адвокатського самоврядування. Не фінансував кейтеринг на святкуваннях Дня адвокатури. Бл@ха, навіть програму підтримки ментального здоров’я адвокатів проігнорував. Очевидно – таким діям не має бути ані вибачення, ані прощення. Бо фінанси – то святе! Каюсь. Грішний. Я готовий закрити всі свої фінансові зобов’язання перед органами адвокатського самоврядування (навіть з коефіцієнтом х2 чи х3), якщо ці кошти підуть на підтримку родин загиблих адвокатів. Чи на підтримку адвокатів-військовослужбовців. Чи просто на підтримку військовослужбовців. Але я не хочу під час війни платити за чиїсь готельні номери, кейтеринги та інші прєлєсті буття. Це – принципова позиція“, – прокоментував рішення колег-адвокатів Черняк.
“У березні 2022 року Ігор пішов воювати, до ЗСУ. Природно, призупинив адвокатську діяльність. Склав депутатські повноваження.
Він воює. Не в Закарпатті. Не на блокпостах у Валках чи Рівному. На лінії бойового зіткнення, – підкреслив харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. – Кілька днів тому Рада адвокатів Харківської області позбавила його (виключила) адвокатського статусу. Не подзвонили. Не написали Ігорю. Просто позбавили. Тихо. Мовчки. Але ж хтось підписав “документ” про позбавлення Черняка адвокатського статусу? Я вважаю, країна повинна знати своїх “героїв”. Огидно. Мерзенно. Ницо. Так, Вікторіє Гайворонська?” — звернувся Сапронов у фейсбуці до голови Ради адвокатів Харківської області.
Публічних коментарів щодо цього рішення від Гайворонської наразі немає.
Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 11:51;