Live

“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом

Суспільство 11:51   17.05.2026
Оксана Горун
“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом Фото: Ігор Черняк/фейсбук

Ексдепутат Харківської міськради, військовослужбовець Ігор Черняк опублікував у своєму фейсбуці витяг з рішення Ради адвокатів Харківської області. Захисника України позбавили права займатись адвокатською діяльністю… за те, що не сплачував внески.

“Усе дуже просто. Уся справа в грошах. Як завжди. Я не оплачував під час війни відрядження колег-адвокатів з органів адвокатського самоврядування. Не фінансував кейтеринг на святкуваннях Дня адвокатури. Бл@ха, навіть програму підтримки ментального здоров’я адвокатів проігнорував. Очевидно – таким діям не має бути ані вибачення, ані прощення. Бо фінанси – то святе! Каюсь. Грішний. Я готовий закрити всі свої фінансові зобов’язання перед органами адвокатського самоврядування (навіть з коефіцієнтом х2 чи х3), якщо ці кошти підуть на підтримку родин загиблих адвокатів. Чи на підтримку адвокатів-військовослужбовців. Чи просто на підтримку військовослужбовців. Але я не хочу під час війни платити за чиїсь готельні номери, кейтеринги та інші прєлєсті буття. Це – принципова позиція“, – прокоментував рішення колег-адвокатів Черняк.

“У березні 2022 року Ігор пішов воювати, до ЗСУ. Природно, призупинив адвокатську діяльність. Склав депутатські повноваження.
Він воює. Не в Закарпатті. Не на блокпостах у Валках чи Рівному. На лінії бойового зіткнення, – підкреслив харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. – Кілька днів тому Рада адвокатів Харківської області позбавила його (виключила) адвокатського статусу. Не подзвонили. Не написали Ігорю. Просто позбавили. Тихо. Мовчки. Але ж хтось підписав “документ” про позбавлення Черняка адвокатського статусу? Я вважаю, країна повинна знати своїх “героїв”. Огидно. Мерзенно. Ницо. Так, Вікторіє Гайворонська?” — звернувся Сапронов у фейсбуці до голови Ради адвокатів Харківської області.

Читайте також: Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)

Публічних коментарів щодо цього рішення від Гайворонської наразі немає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом
“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом
17.05.2026, 11:51
Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)
Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)
17.05.2026, 10:35
Відповідь за Київ: БпЛА масовано атакують Москву та область, подробиці (відео)
Відповідь за Київ: БпЛА масовано атакують Москву та область, подробиці (відео)
17.05.2026, 09:44
Новини Харкова – головне за 17 травня: нічні “прильоти” й смертельний удар КАБ
Новини Харкова – головне за 17 травня: нічні “прильоти” й смертельний удар КАБ
17.05.2026, 10:17
Удар КАБами по Харківщині: загинуло двоє людей (фото)
Удар КАБами по Харківщині: загинуло двоє людей (фото)
17.05.2026, 10:12
Наслідки нічного “прильоту” на Салтівці показала ДСНС: горіли автівки (фото)
Наслідки нічного “прильоту” на Салтівці показала ДСНС: горіли автівки (фото)
17.05.2026, 08:09

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 11:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексдепутат міськради, військовослужбовець Ігор Черняк опублікував витяг з рішення Ради адвокатів Харківської області. Захисника позбавили права займатись адвокатською діяльністю ".