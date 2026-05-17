«Не платил за кейтеринг» — военного из Харькова лишили права быть адвокатом

Общество 11:51   17.05.2026
Оксана Горун
Экс-депутат Харьковского горсовета, военнослужащий Игорь Черняк опубликовал в своем Facebook выдержку из решения Совета адвокатов Харьковской области. Защитника Украины лишили права заниматься адвокатской деятельностью… за то, что не платил взносы.

«Все очень просто. Все дело в деньгах. Как обычно. Я не оплачивал во время войны командировки коллег-адвокатов из органов адвокатского самоуправления. Не финансировал кейтеринг на праздновании Дня адвокатуры. Бл@ха, даже программу поддержки ментального здоровья адвокатов проигнорировал. Очевидно – таким действиям не должно быть прощения. Потому что финансы — это святое! Каюсь. Грешен. Я готов закрыть свои финансовые обязательства перед органами адвокатского самоуправления (даже с коэффициентом х2 или х3), если эти средства пойдут в поддержку семей погибших адвокатов. Или в поддержку адвокатов-военнослужащих. Или просто в поддержку военнослужащих. Но я не хочу во время войны платить за чьи-то гостиничные номера, кейтеринги и другие прелести бытия. Это – принципиальная позиция», — прокомментировал решение коллег-адвокатов Черняк.

«В марте 2022 года Игорь пошел воевать в ВСУ. Естественно, приостановил адвокатскую деятельность. Сложил депутатские полномочия. Он воюет. Не в Закарпатье. Не на блокпостах в Валках или Ровно. На линии боевого столкновения, — подчеркнул харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов. — Несколько дней назад Совет адвокатов Харьковской области лишил его (исключил) адвокатского статуса. Не позвонили. Не написали Игорю. Просто лишили. Тихо. Молча. Но кто-то подписал «документ» о лишении Черняка адвокатского статуса? Я считаю, что страна должна знать своих «героев». Отвратительно. Гнусно. Низко. Да, Виктория Гайворонская?» — обратился Сапронов в Facebook к председателю Совета адвокатов Харьковской области.

Публичных комментариев относительно этого решения от Гайворонской на данный момент нет.

