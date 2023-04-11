Охотники на Путина. Два адвоката-француза подготовили ордер на арест диктатора

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф Владимира Путина. Это стало возможным благодаря французским юристам Эммануэлю Дауду, Габриэлю Себбаху и их коллегам, сообщает немецкое издание Bild.

В конце прошлого года они подали жалобу на Путина и его последователей.

Причина: похищение детей из Украины в Россию.

«Для нас стало большой неожиданностью, что этот шаг закончился ордером на арест Путина», — сказал Дауд BILD, удивленный собственным успехом. Однако для него и его коллег было очень важно, чтобы ордер на арест был выдан, пока война еще идет, и в Украине происходят самые ужасные преступления.

По мнению экспертов, депортация украинских детей в Россию началась вскоре после начала российской агрессивной войны. Некоторых насильно переселили вместе с родственниками. Но, как говорят, увезли более 16 000 детей.

По словам экспертов, многие из них до войны жили в украинских детских домах. У других родители погибли на войне, а дети, даже если в Украине были другие родственники, были вывезены в Россию и отданы на усыновление. Чтобы замести следы, им дали новые русские имена.

Организация по оказанию помощи привлекла внимание адвокатов к похищениям в августе прошлого года. «Мы используем все доступные источники для исследований, — продолжает Дауд. – Особенно в российских СМИ и Путин, и его уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова – организатор этой процедуры – сами много говорили об этом».

«Затем детей «русифицируют»: пытаются стереть их украинское прошлое. А это не что иное, как геноцид, то есть попытка уничтожить народ. Именно это делали нацисты во время Второй мировой войны, когда похищали белокурых детей в Польше или Чехословакии и привозили их в Германию», — подчеркивает Дауд.

Несмотря на успех ордера на арест, Дауд и его коллеги реалистично считают, что арестовать Путина или Львову-Белову на практике, вероятно, поначалу будет сложно. 123 страны мира признают суд в Гааге и обязались по возможности выдавать разыскиваемых суду.

Но если государство не хочет арестовывать Путина, оно может ссылаться на неприкосновенность глав государств в соответствии с международным обычным правом — подобное случалось и в прошлом. Дауд также считает, что и Путина, и Львову-Белову могут привлеч к ответственности только «в случае изменения политической ситуации в рф».

Тем не менее, адвокат и охотник за Путиным настроен оптимистично: «Но вы должны знать один факт: этот ордер на арест действует пожизненно. Ордер на его арест теперь является шагом в правильном направлении».