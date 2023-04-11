Мисливці на Путіна. Двоє французів підготували ордер на арешт диктатора

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф Володимира Путіна. Це стало можливим завдяки французьким юристам Еммануелю Дауду, Габріелю Себбаху та їхнім колегам, повідомляє німецьке видання Bild.

Наприкінці минулого року вони подали скаргу на Путіна та його послідовників.

Причина: викрадення дітей з України до рф.

“Для нас стало великою несподіванкою, що цей крок закінчився ордером на арешт Путіна”, – сказав Дауд BILD, здивований власним успіхом. Однак для нього та його колег було дуже важливо, щоб ордер на арешт видали, поки війна ще триває, і в Україні відбуваються найжахливіші злочини.

На думку експертів, депортація українських дітей до рф стартувала невдовзі після початку російської агресивної війни. Декого насильно переселили разом із родичами. Але, як кажуть, забрали понад 16 000 дітей.

За словами експертів, багато хто з них до війни мешкав в українських дитячих будинках. В інших батьки загинули на війні, а дітей, навіть якщо в Україні в них були інші родичі, вивезли до рф і віддали на усиновлення. Щоб замісти сліди, їм дали нові російські імена.

Організація з надання допомоги привернула увагу адвокатів до викрадення у серпні минулого року. «Ми використовуємо всі доступні джерела для досліджень, – продовжує Дауд. – Особливо у російських ЗМІ та Путін, та його уповноважений з прав дитини Марія Львова-Бєлова – організатор цієї процедури – самі багато говорили про це”.

«Потім дітей «русифікують»: намагаються стерти їхнє українське минуле. А це не що інше як геноцид, тобто спроба знищити народ. Саме це робили нацисти під час Другої світової війни, коли викрадали білявих дітей у Польщі чи Чехословаччині та привозили їх до Німеччини», – наголошує Дауд.

Незважаючи на успіх ордера на арешт, Дауд та його колеги реалістично вважають, що заарештувати Путіна чи Львову-Бєлову на практиці, ймовірно, спочатку буде складно. 123 країни світу визнають суд у Гаазі і зобов’язалися по можливості видавати суду, що розшукуються.

Але якщо держава не хоче заарештовувати Путіна, вона може посилатися на недоторканність глав держав відповідно до міжнародного звичайного права — таке траплялося й у минулому. Дауд також вважає, що і Путіна, і Львову-Бєлову можуть притягнути до відповідальності лише «у разі зміни політичної ситуації в рф».

Проте адвокат і мисливець за Путіним оптимістично налаштований: «Але ви повинні знати один факт: цей ордер на арешт діє довічно. Ордер на його арешт тепер є кроком у правильному напрямку».