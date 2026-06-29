Live

Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині

Фронт 12:13   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині Фото: Угруповання об’єднаних сил ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін 28 червня в інтервʼю заявив, що ЗСУ «майже оточені в районі річки Старий Оскол». Однак Старий Оскол – це не річка, а місто у Бєлгородській області.

«На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковане угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Воно притиснуте до річки. Ось зверху йде 1-ша танкова армія російських збройних сил і підтискає супротивника з півночі, 3-тя мотострілецька дивізія зі сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня. До повного оточення залишилось близько 2 км. 144-та дивізія займається вирішенням цієї задачі», – сказав Путін.

Через такий конфуз Путіна бєлгороським телеграм-каналам довелося заспокоювати своїх жителів. Кажуть, що, ймовірно, мова йшла про річку Оскіл в районі Куп’янська.

В Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ відреагували на заяву російського диктатора.

«На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ. Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – пишуть українські захисники.

Читайте також: ISW заявив про просування окупантів на Харківщині (мапа)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Провулок у Харкові перекрили до середини липня: як об’їжджати
Провулок у Харкові перекрили до середини липня: як об’їжджати
29.06.2026, 13:39
Контузії та рани: троє мешканців Харківщини потрапили під удар FPV-дрона
Контузії та рани: троє мешканців Харківщини потрапили під удар FPV-дрона
29.06.2026, 11:51
Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині
Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині
29.06.2026, 12:13
Новини Харкова – головне 29 червня: звернення обленерго, ракетний удар, вибух
Новини Харкова – головне 29 червня: звернення обленерго, ракетний удар, вибух
29.06.2026, 13:16
FPV вдарив по автівці на Харківщині: загинули батько й син
FPV вдарив по автівці на Харківщині: загинули батько й син
29.06.2026, 11:33
Харківщину очікує спекотний липень? Прогноз синоптиків, обленерго про графіки
Харківщину очікує спекотний липень? Прогноз синоптиків, обленерго про графіки
29.06.2026, 13:19

Новини за темою:

16.06.2026
Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ
02.05.2026
Тактика росіян захлинається в річках Харківщини: огляд фронту (відео)
06.04.2026
Епічний вибух на Бєлгородщині: що знищили прикордонники (відео)
15.03.2026
Оператори російського центру БпЛА Рубінкон атакують ЗСУ під Куп’янськом – ISW
09.01.2026
Усе через сексуальне приниження у морі від Трампа – Фурса про удар “орєшніком”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 12:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський диктатор Володимир Путін 28 червня в інтервʼю заявив, що ЗСУ «майже оточені в районі річки Старий Оскол».".