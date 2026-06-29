Переплутав з річкою на Харківщині: Путін «майже оточив» місто на Бєлгородщині

Російський диктатор Володимир Путін 28 червня в інтервʼю заявив, що ЗСУ «майже оточені в районі річки Старий Оскол». Однак Старий Оскол – це не річка, а місто у Бєлгородській області.

«На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковане угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Воно притиснуте до річки. Ось зверху йде 1-ша танкова армія російських збройних сил і підтискає супротивника з півночі, 3-тя мотострілецька дивізія зі сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня. До повного оточення залишилось близько 2 км. 144-та дивізія займається вирішенням цієї задачі», – сказав Путін.

Через такий конфуз Путіна бєлгороським телеграм-каналам довелося заспокоювати своїх жителів. Кажуть, що, ймовірно, мова йшла про річку Оскіл в районі Куп’янська.

В Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ відреагували на заяву російського диктатора.

«На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташоване на північному сході Білгородської області РФ. Втім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам, тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку», – пишуть українські захисники.