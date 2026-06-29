Перепутал с рекой на Харьковщине: Путин «почти окружил» город на Белгородщине

Российский диктатор Владимир Путин 28 июня в интервью заявил, что ВСУ «почти оцеплены в районе реки Старый Оскол». Однако Старый Оскол – это не река, а город в Белгородской области.

«На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Оно прижато к реке. Вот сверху идет 1-я танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга. До полного окружения осталось около 2 км. 144-я дивизия занимается решением этой задачи», — сказал Путин.

Из-за такого конфуза Путина в белгоросских Telegram-каналах пришлось успокаивать своих жителей. Говорят, что, вероятно, речь шла о реке Оскол в районе Купянска.

В Группировке объединенных сил ВСУ отреагировали на заявление российского диктатора.

«К большому сожалению, по состоянию на сегодня мы только работаем над продвижением в этот город, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны», — пишут украинские защитники.