Live

Перепутал с рекой на Харьковщине: Путин «почти окружил» город на Белгородщине

Фронт 12:13   29.06.2026
Виктория Яковенко
Перепутал с рекой на Харьковщине: Путин «почти окружил» город на Белгородщине Фото: Группировка объединенных сил ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин 28 июня в интервью заявил, что ВСУ «почти оцеплены в районе реки Старый Оскол». Однако Старый Оскол – это не река, а город в Белгородской области.

«На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически заблокирована группировка противника численностью около 5 тысяч человек. Оно прижато к реке. Вот сверху идет 1-я танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия с юга. До полного окружения осталось около 2 км. 144-я дивизия занимается решением этой задачи», — сказал Путин.

Из-за такого конфуза Путина в белгоросских Telegram-каналах пришлось успокаивать своих жителей. Говорят, что, вероятно, речь шла о реке Оскол в районе Купянска.

В Группировке объединенных сил ВСУ отреагировали на заявление российского диктатора.

«К большому сожалению, по состоянию на сегодня мы только работаем над продвижением в этот город, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны», — пишут украинские защитники.

Читайте также: ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Зарядить повербанки и гаджеты рекомендуют энергетики
Зарядить повербанки и гаджеты рекомендуют энергетики
29.06.2026, 08:02
Новости Харькова — главное 29 июня: обращение облэнерго, ракетный удар, взрыв
Новости Харькова — главное 29 июня: обращение облэнерго, ракетный удар, взрыв
29.06.2026, 13:16
ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта)
ISW заявил о продвижении оккупантов на Харьковщине (карта)
29.06.2026, 07:28
Охота на АЗС: за сутки на Харьковщине были удары по восьми заправкам
Охота на АЗС: за сутки на Харьковщине были удары по восьми заправкам
29.06.2026, 09:32
Десятки пострадавших и погибшие на Харьковщине: итоги суток от ХОВА
Десятки пострадавших и погибшие на Харьковщине: итоги суток от ХОВА
29.06.2026, 08:51
Переулок в Харькове перекрыли до середины июля: как объезжать
Переулок в Харькове перекрыли до середины июля: как объезжать
29.06.2026, 13:39

Новости по теме:

16.06.2026
Россияне перерезали железную дорогу, которой везли провиант и оружие для ВСУ
02.05.2026
Тактика россиян захлебывается в реках Харьковщины: обзор фронта (видео)
06.04.2026
Эпический взрыв на Белгородщине: что уничтожили пограничники (видео)
15.03.2026
Операторы российского центра БпЛА «Рубинкон» атакуют ВСУ под Купянском – ISW
03.02.2026
Накопление ракет Путин, говоря с Трампом, мог назвать перемирием — Портников


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Перепутал с рекой на Харьковщине: Путин «почти окружил» город на Белгородщине», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский диктатор Владимир Путин 28 июня в интервью заявил, что ВСУ «почти оцеплены в районе реки Старый Оскол».".