Тактика россиян захлебывается в реках Харьковщины: обзор фронта (видео)

Почему Купянск стал «токсичным фетишем» Путина и существует ли спасение от реактивных «Шахедов» – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

«Зеленка» не очень помогла оккупантам на Харьковщине. Количество сражений держится на «зимнем» уровне – от 10 до 20 в сутки. Линия фронта в целом стабильна. Аналитики DeepState зафиксировали продвижение врага только на Купянском направлении. Речь идет о левобережье Оскола. Там контролируемая оккупантами территория расширилась севернее села Синьковка. Институт изучения войны отметил, что российская тактика просачивания малыми пехотными группами «споткнулась» о реки. Форсирование не дается.

Наступление захлебывается – буквально

«Противник продвигается малыми группами, обычно просачивающимися, скрывающимися и даже не проявляющими своего присутствия, то есть они не вступают в боевые столкновения до момента, когда они накопили эту определенную критическую массу, где уже будут превосходящие силы противника. Соответственно, наша задача – это уничтожать их, выявлять, а самое основное – это отрезать их логистику, не давать им продвигаться. У нас здесь есть очень хорошее препятствие – это река Волчья, которая не дает противнику полноценно продвигаться на технике на левый берег, то есть на нашу сторону», — рассказывает о ситуации в районе Волчанска командир 57 ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко Виталий Попович.

То же самое о реках, которые останавливают оккупантов, а часто становятся для них могилой, рассказал «Объективу» коллега Поповича – командир бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко. Одна из локаций, где действуют силы бригады, – это Купянское направление. И там врагу противостоят не только защитники, но и Оскол.

«Ситуация достаточно стабильна в Купянске правобережном, и Силы обороны делают все возможное для того, чтобы в полной мере противника вытеснить из правобережного Купянска. На северных окрестностях города противник пытается форсировать реку и наращивать свои усилия, но они десятками тонут в реке Оскол после огневого поражения Сил обороны, в том числе дроновых систем», — отметил Федоренко.

Купянск стал «токсичным фетишем»

Тонуть в Осколе захватчикам приходится ради Купянска. Название этого города на Харьковщине знают во всем мире. Ведь фейковые заявления о его «освобождении» стали головной болью для российского диктатора и его подчиненных.

«Я думаю, что в мае российские оккупанты также активизируются и в районе Купянска, потому что Купянск превратился в токсичный фетиш для российского информационного пространства. Российская пропаганда почему-то не упоминает о том, что Купянск, а также Купянск-Узловой они уже там шесть раз были «освобождены». Соответственно, эта тема, когда она возникает в российском информационном пространстве, очень неприятна для российского руководства, для героя Российской Федерации генерала Кузовлева, для Валерия Герасимова, для Белоусова, ну, и конечно же для самого Путина, который сказал, что ситуация в Купянске будет повторяться и во всех других городах Украины. А что он имел в виду? Пожалуй, тех самых российских оккупантов, которых оставили не просто на несколько дней или недель – на месяцы. Оставили в центральной больнице Купянска, где они были без воды, без провизии долгое время, ну и там уже почти друг друга начинали жрать», — объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Остатки российских захватчиков до сих пор находятся в Купянске, подтверждают украинские военные. На карте DeepState локация, где они находятся, сузилась до небольшого островка в центре города. Но и там враг не ведет героическую «круговую оборону», объясняют защитники.

«Есть определенная их часть, которая находится в неактивном состоянии. Что подразумевается? Они вообще переодеваются в гражданское и не проявляют себя как военные. Войска знают, как нужно правильно отличить гражданского от потенциального противника. Это занимает время, это всегда риск для жизни и здоровья, поэтому мы подчеркиваем, что если в населенном пункте официальные власти объявили о необходимости эвакуироваться, это нужно делать. Ибо если гражданские не эвакуируются, тогда военные должны разбираться очень тщательно и подробно, кто гражданский, кто уже представитель российских оккупационных войск и, подвергая опасности жизнь и здоровье собственно, вывозить гражданских из-под активных обстрелов противника», — комментирует «Ахиллес».

Гражданские в это время не только не эвакуируются вовремя, но и периодически возвращаются на опасные территории уже после эвакуации. Так, неделю назад спецподразделение Нацполиции «Белые Ангелы» повторно вывез из Купянского района женщину с двумя несовершеннолетними детьми. О том, что они снова под обстрелами узнали от учителей. Ребята систематически пропускали онлайн-занятия. На их мать был составлен админпротокол за невыполнение родительских обязанностей. Подобных историй в Харьковской области – десятки, если не сотни.

Оружие против реактивных «шахедов» в Харьковской области

Опасность для гражданских постоянно растет. Враг разрабатывает все новые средства террора. Харьков за неделю пережил несколько атак беспилотниками. В том числе – массированный налет дронов ночью на 29 апреля, утром 1 мая, ночью и днем ​​2 мая. Весной подлинной бедой для населения региона стали реактивные «Шахеды».

«Есть факты уничтожения этих реактивных «Шахедов», такие факты были. То есть бороться только одним способом – это их сбивать», – говорил начальник ХОВА Олег Синегубов в начале апреля.

Сбивать уже есть чем. В Харьковской области фиксировали уничтожение реактивных вражеских БпЛА. В том числе – частной ПВО. Об этом сообщал 17 апреля Министр обороны Украины Михаил Федоров. Защитники подтверждают: средства есть. Но есть и сложности. Как объективные, так и такие, которые можно решить.

«Плечо подлета из российской федерации, понятно, что в Харькове очень короткое. Время обнаружения воздушной цели и время уничтожения требует слаженности действий Сил обороны. В частности, работающих противовоздушных средств и дополнительных технических средств, которые могут развивать высокую скорость — такую, как реактивные «Шахеды». Такие средства в Украине уже есть, и они уже и в Харьковской области. Необходимо нарастить количество экипажей, чтобы в полной мере закрыть харьковское и украинское небо», — отметил Юрий Федоренко.

Он призвал тех, кто еще не присоединился к Силам обороны, оценить свои способности и сделать это. Ведь защита неба над Харьковом нуждается не только в технике, но и в людях. Общая же оценка ситуации в сфере противодроновой обороны скорее оптимистичная.

«В марте 90% воздушных целей, атаковавших Украину, были сбиты дронами-перехватчиками. Я имею в виду именно их ударные дроны. Это очень большое достижение. Со всем этим мы должны понимать, что, к сожалению, некоторые дроны могут долетать. На некоторые дроны не хватает средств в момент времени. Поэтому, когда раздается воздушная тревога, обязательно необходимо спускаться в безопасное место или укрытие», — предупредил «Ахиллес».