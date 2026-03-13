«У россиян возникла серьезная проблема». Что происходит в районе Волчанска

«Очень интересное событие» происходит на Волчанском направлении, сообщил в обзоре на Oboz.ua. военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он подробно рассказал о действиях оккупантов здесь и заявил, что у россиян возникла серьезная проблема.

Коваленко констатирует: в районе Волчанского войска РФ до сих пор не контролируют юго-восточную часть города.

«Кроме того, часть еще на юге локации (непосредственно к северу и северо-востоку от населенного пункта Вильча) российские оккупанты, мягко говоря, не могут взять под свой контроль. Таким образом, сейчас можно говорить о том, что у россиян возникла серьезная проблема. По всей юго-восточной части от Волчанска они не могут контролировать юго-восточную часть самого города, а также иметь возможность в перспективе выйти дальше в направлении Белого Колодца», — отметил аналитик.

Он напомнил, что выход на Белый Колодец был одним из планов оккупантов.

«Российские оккупанты, укрепившись в западной части Волчанска, а также к югу от Гатища и Огурцово, вдоль южного берега реки Волчья в самом лесном массиве, пытаются выйти на Графское и прорваться в Семеновку. При этом, не имея полного контроля над Цегельным и Лиманом. И все это указывает на то, что у россиян сейчас становится планом полностью взять под свой контроль весь левый берег Северского Донца до самой Семеновки, Шестеровки, Верхней Писаровки. Они выбрали сейчас своей основной задачей не столько сформировать к югу от Волчанска зону контроля, сколько именно двигаться там, где у них есть закрепленная зона», — сказал Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Это, продолжает он, говорит о том, что для оккупантов в приоритете — полный контроль именно этого участка с последующим движением вдоль левого берега Северского Донца на юг. Но и здесь есть нюанс.

«Суть в том, что для этого им приходится вытягиваться в довольно «длинные кишки». До Семеновки от Синельниково, которое, кстати, россияне полностью не контролируют, а используют обходные пути. Чтобы выйти на Семеновку небольшими тактическими группами, им приходится преодолевать от закрепленных зон контроля до 4 километров. Эти 4 километра можно перерезать в случае, если есть соответствующий для этого ресурс, или взять под свой контроль дистанционно, нанося соответствующие удары», — сообщил Коваленко.

Он также отметил, что за два года наступательной кампании на севере Харьковщины войскам РФ удалось захватить 223 кв км.

«Все это указывает на деградацию наступательных возможностей россиян, за которыми мы постепенно уже наблюдаем не первую неделю, и я бы сказал, не первый месяц», — подытожил Коваленко.