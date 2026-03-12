Live

Армия РФ застряла под Волчанском и Купянском? Анализ Машовца

Фронт 18:17   12.03.2026
Елена Нагорная
Войска РФ не могут продвинуться ни на Купянском, ни на Южно-Слобожанском направлении. Россияне в Харьковской области увязли в боях, их передовые группы оказались в затруднительном положении из-за проблем с логистикой и контратак Сил обороны.

Краткий анализ по каждому из направлений опубликовал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

На Южно-Слобожанском направлении, по его словам, продвижение передовых подразделений тактической группы войск РФ «Белгород/Харьков» фактически остановлено. Хотя 44-й армейский корпус и 6-я общевойсковая армия все еще пытаются двигаться на юг вдоль восточного берега Северского Донца (в направлении Синельниково — Симоновка).

По данным Машовца, контратаки СОУ в районе Прилипки существенно осложнили положение российских групп, которые ранее прорвались к Графскому и Симоновке (вероятно, из состава 128-й отдельной мотострелковой бригады). Они оказались в сложном тактическом положении из-за узких коридоров снабжения, которые простреливаются с флангов.

Кроме того, россияне не могут продвинуться на юго-восток от Волчанска, поскольку СОУ до сих пор удерживают несколько позиций на юго-восточной окраине города.

На Купянском направлении перенос усилий российской группировки «Запад» в полосу 47-й танковой дивизии не изменил ситуацию. Штурмовые подразделения 153-го танкового полка, 245-го и 272-го мотострелковых полков не смогли ликвидировать плацдарм ВСУ к востоку от Купянска, продолжил Машовец.

Также безрезультатными оказались попытки 27-й бригады, 121-го и 122-го полков 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии свернуть украинскую оборону на обоих берегах Оскола в районе Купянска.

За месяц боев военные РФ смогли продвинуться по направлению Степовая Новоселовка — Песчаное на 3,5 — 3,7 км, двигаясь вдоль железной дороги, ведущей на Купянск, но дальше их остановили. Отдельные пехотные группы периодически проникают на восточную окраину Куриловки и пытаются закрепиться на северо-восточной окраине Ковшаровки, однако устойчивого контроля над этими территориями не имеют.

Атаки от Лимана Первого в направлении Заосколья (восточный район Купянска), Кучеровки, а также от Ольшаны в сторону Петропавловки также провалились. Бои в районе лицея №7, стадиона «Оскол» и оптового магазина «Амбар» продолжаются без изменения положения сторон.

Автор: Елена Нагорная
