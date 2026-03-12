Армия РФ застряла под Волчанском и Купянском? Анализ Машовца
Войска РФ не могут продвинуться ни на Купянском, ни на Южно-Слобожанском направлении. Россияне в Харьковской области увязли в боях, их передовые группы оказались в затруднительном положении из-за проблем с логистикой и контратак Сил обороны.
Краткий анализ по каждому из направлений опубликовал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
На Южно-Слобожанском направлении, по его словам, продвижение передовых подразделений тактической группы войск РФ «Белгород/Харьков» фактически остановлено. Хотя 44-й армейский корпус и 6-я общевойсковая армия все еще пытаются двигаться на юг вдоль восточного берега Северского Донца (в направлении Синельниково — Симоновка).
По данным Машовца, контратаки СОУ в районе Прилипки существенно осложнили положение российских групп, которые ранее прорвались к Графскому и Симоновке (вероятно, из состава 128-й отдельной мотострелковой бригады). Они оказались в сложном тактическом положении из-за узких коридоров снабжения, которые простреливаются с флангов.
Кроме того, россияне не могут продвинуться на юго-восток от Волчанска, поскольку СОУ до сих пор удерживают несколько позиций на юго-восточной окраине города.
На Купянском направлении перенос усилий российской группировки «Запад» в полосу 47-й танковой дивизии не изменил ситуацию. Штурмовые подразделения 153-го танкового полка, 245-го и 272-го мотострелковых полков не смогли ликвидировать плацдарм ВСУ к востоку от Купянска, продолжил Машовец.
Также безрезультатными оказались попытки 27-й бригады, 121-го и 122-го полков 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии свернуть украинскую оборону на обоих берегах Оскола в районе Купянска.
За месяц боев военные РФ смогли продвинуться по направлению Степовая Новоселовка — Песчаное на 3,5 — 3,7 км, двигаясь вдоль железной дороги, ведущей на Купянск, но дальше их остановили. Отдельные пехотные группы периодически проникают на восточную окраину Куриловки и пытаются закрепиться на северо-восточной окраине Ковшаровки, однако устойчивого контроля над этими территориями не имеют.
Атаки от Лимана Первого в направлении Заосколья (восточный район Купянска), Кучеровки, а также от Ольшаны в сторону Петропавловки также провалились. Бои в районе лицея №7, стадиона «Оскол» и оптового магазина «Амбар» продолжаются без изменения положения сторон.
Читайте также: Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Константин Машовец, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Армия РФ застряла под Волчанском и Купянском? Анализ Машовца», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 18:17;