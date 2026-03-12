Live

Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця

Фронт 18:17   12.03.2026
Олена Нагорна
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця

Війська РФ не можуть просунутися ні на Куп’янському, ні на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни в Харківській області загрузли в боях, їхні передові групи опинилися у скрутному становищі через проблеми з логістикою та контратаки Сил оборони.

Короткий аналіз щодо кожного з напрямків опублікував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

На Південно-Слобожанському напрямку, за його словами, просування передових підрозділів тактичної групи військ РФ «Бєлгород/Харків» фактично зупинено. Хоча 44-й армійський корпус та 6-та загальновійськова армія все ще намагаються рухатися на південь уздовж східного берега Сіверського Дінця (в напрямку Синельникове — Симинівка).

За даними Машовця, контратаки СОУ в районі Приліпки суттєво ускладнили становище російських груп, які раніше прорвалися до Графського та Симинівки (ймовірно, зі складу 128-ї окремої мотострілецької бригади). Вони опинилися у складному тактичному положенні через вузькі коридори постачання, які прострілюються з флангів.

Крім того, росіяни не можуть просунутися на південний схід від Вовчанська, оскільки СОУ досі утримують кілька позицій на південно-східній околиці міста.

На Куп’янському напрямку перенесення зусиль російського угруповання «Запад» у смугу 47-ї танкової дивізії не змінило ситуацію. Штурмові підрозділи 153-го танкового полку, 245-го та 272-го мотострілецьких полків не змогли ліквідувати плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська, продовжив Машовець.

Також безрезультатними виявилися спроби 27-ї бригади, 121-го та 122-го полків 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії згорнути українську оборону на обох берегах Осколу в районі Куп’янська.

За місяць боїв військові РФ змогли просунутися за напрямком Степова Новоселівка – Піщане на 3,5 – 3,7 км, рухаючись уздовж залізниці, що веде на Куп’янськ, але далі їх зупинили. Окремі піхотні групи періодично проникають на східну околицю Курилівки та намагаються закріпитися на північно-східній околиці Ківшарівки, однак стійкого контролю над цими територіями не мають.

Атаки від Лиману Першого у напрямку Заоскілля (східний район Куп’янська), Кучерівки, а також від Вільшан і бік Петропавлівки також провалилися. Бої в районі ліцею №7, стадіону «Оскіл» та гуртового магазину «Амбар» тривають без змін положення сторін.

Читайте також: Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
12.03.2026, 18:17
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)
12.03.2026, 15:38
Перші хвилини після удару РФ по підприємству в Харкові показали копи (відео)
Перші хвилини після удару РФ по підприємству в Харкові показали копи (відео)
12.03.2026, 16:14
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.03.2026, 16:45
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
12.03.2026, 18:36
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
12.03.2026, 17:33

Новини за темою:

11.03.2026
Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець
25.02.2026
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
29.01.2026
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
21.01.2026
Заяви росіян про захоплення Куп’янська як із фантастичного роману – Машовець
02.01.2026
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 18:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни в Харківській області загрузли в боях, їхні передові групи опинилися у скрутному становищі через проблеми з логістикою та контратаки Сил оборони.".