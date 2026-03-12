Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця

Війська РФ не можуть просунутися ні на Куп’янському, ні на Південно-Слобожанському напрямку. Росіяни в Харківській області загрузли в боях, їхні передові групи опинилися у скрутному становищі через проблеми з логістикою та контратаки Сил оборони.

Короткий аналіз щодо кожного з напрямків опублікував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

На Південно-Слобожанському напрямку, за його словами, просування передових підрозділів тактичної групи військ РФ «Бєлгород/Харків» фактично зупинено. Хоча 44-й армійський корпус та 6-та загальновійськова армія все ще намагаються рухатися на південь уздовж східного берега Сіверського Дінця (в напрямку Синельникове — Симинівка).

За даними Машовця, контратаки СОУ в районі Приліпки суттєво ускладнили становище російських груп, які раніше прорвалися до Графського та Симинівки (ймовірно, зі складу 128-ї окремої мотострілецької бригади). Вони опинилися у складному тактичному положенні через вузькі коридори постачання, які прострілюються з флангів.

Крім того, росіяни не можуть просунутися на південний схід від Вовчанська, оскільки СОУ досі утримують кілька позицій на південно-східній околиці міста.

На Куп’янському напрямку перенесення зусиль російського угруповання «Запад» у смугу 47-ї танкової дивізії не змінило ситуацію. Штурмові підрозділи 153-го танкового полку, 245-го та 272-го мотострілецьких полків не змогли ліквідувати плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська, продовжив Машовець.



Також безрезультатними виявилися спроби 27-ї бригади, 121-го та 122-го полків 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії згорнути українську оборону на обох берегах Осколу в районі Куп’янська.

За місяць боїв військові РФ змогли просунутися за напрямком Степова Новоселівка – Піщане на 3,5 – 3,7 км, рухаючись уздовж залізниці, що веде на Куп’янськ, але далі їх зупинили. Окремі піхотні групи періодично проникають на східну околицю Курилівки та намагаються закріпитися на північно-східній околиці Ківшарівки, однак стійкого контролю над цими територіями не мають.

Атаки від Лиману Першого у напрямку Заоскілля (східний район Куп’янська), Кучерівки, а також від Вільшан і бік Петропавлівки також провалилися. Бої в районі ліцею №7, стадіону «Оскіл» та гуртового магазину «Амбар» тривають без змін положення сторін.