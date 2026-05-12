Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹
Бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районах Приліпки та Стариці на Харківщині активізувалися. Водночас просування супротивника в напрямку Білого Колодязя та Старого Салтова вздовж Сіверського Дінця залишається заблокованим, розповів в етері NEMYRIALIVE оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку, він же Харківський або Вовчанський, тривають бої в районі населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча та Лиман.
“Оживилися бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районі Приліпки, Стариці. Поки просування противника за напрямком на Білий Колодязь і Старий Салтів уздовж Сіверського Дінця заблоковане, тобто просунутися він не може”, — заявив Машовець.
За його словами, малі піхотні групи противника продовжують діяти в районі Вільчі, Графського та Симинівки. Тут задіяні сили 6-ї загальновійськової армії та 44-го армійського корпусу РФ — тактична група «Бєлгород», вона ж «Харків».
На Великобурлуцькому напрямку ситуація стабілізувалася.
“У тому числі на плацдармі 6-ї загальновійськової армії противника на Осколі, так званий Дворічанський плацдарм. Спроби противника пробитися, обійти Колодязне — вузол оборони ЗСУ — з півночі нейтралізовані на даний момент, поки зупинилися”, — зазначив оглядач.
Він додав, що противник робить неінтенсивні рідкісні штурмові дії за напрямком на Нововасилівку з боку Красного Першого та на Рідкодуб уздовж дороги, що веде на північ.
На Куп’янському напрямку тривають бої в районах Петропавлівки, Курилівки та Ківшарівки.
“У районі Ківшарівки ЗСУ провели пошуково-рейдові дії. Була інформація, що вони зачистили вклинення противника в північно-східну частину села”, — розповів Машовець.
Однак, за його словами, в районі Курилівки 47-ма танкова дивізія зі складу 1-ї танкової армії РФ (угруповання військ «Захід») продовжує утримувати кілька малих піхотних груп.
“Очевидно, метою є прорив на Куп’янськ-Вузловий, щоб розсікти плацдарм на дві частини. Про це свідчать і наполегливі дії з боку Вільшани на Петропавлівку. Однак у східній частині Куп’янська, так званому Заоскіллі, та в Кучерівці ЗСУ продовжують утримувати свої позиції”, — додав він.
У районі Борової, на рубежі Борівська Андріївка — Новоплатонівка, тривають бойові дії. До Борової противник так і не зміг дійти, зокрема не прорвався на Шийківку та не зміг захопити Копанки.
Читайте також: Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Константин Машовец, новини Харкова, Северский Донец, старий салтів;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 18:05;