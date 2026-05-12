Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹

Бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районах Приліпки та Стариці на Харківщині активізувалися. Водночас просування супротивника в напрямку Білого Колодязя та Старого Салтова вздовж Сіверського Дінця залишається заблокованим, розповів в етері NEMYRIALIVE оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку, він же Харківський або Вовчанський, тривають бої в районі населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча та Лиман.

“Оживилися бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районі Приліпки, Стариці. Поки просування противника за напрямком на Білий Колодязь і Старий Салтів уздовж Сіверського Дінця заблоковане, тобто просунутися він не може”, — заявив Машовець.

За його словами, малі піхотні групи противника продовжують діяти в районі Вільчі, Графського та Симинівки. Тут задіяні сили 6-ї загальновійськової армії та 44-го армійського корпусу РФ — тактична група «Бєлгород», вона ж «Харків».

На Великобурлуцькому напрямку ситуація стабілізувалася.

“У тому числі на плацдармі 6-ї загальновійськової армії противника на Осколі, так званий Дворічанський плацдарм. Спроби противника пробитися, обійти Колодязне — вузол оборони ЗСУ — з півночі нейтралізовані на даний момент, поки зупинилися”, — зазначив оглядач.

Він додав, що противник робить неінтенсивні рідкісні штурмові дії за напрямком на Нововасилівку з боку Красного Першого та на Рідкодуб уздовж дороги, що веде на північ.

На Куп’янському напрямку тривають бої в районах Петропавлівки, Курилівки та Ківшарівки.

“У районі Ківшарівки ЗСУ провели пошуково-рейдові дії. Була інформація, що вони зачистили вклинення противника в північно-східну частину села”, — розповів Машовець.

Однак, за його словами, в районі Курилівки 47-ма танкова дивізія зі складу 1-ї танкової армії РФ (угруповання військ «Захід») продовжує утримувати кілька малих піхотних груп.

“Очевидно, метою є прорив на Куп’янськ-Вузловий, щоб розсікти плацдарм на дві частини. Про це свідчать і наполегливі дії з боку Вільшани на Петропавлівку. Однак у східній частині Куп’янська, так званому Заоскіллі, та в Кучерівці ЗСУ продовжують утримувати свої позиції”, — додав він.

У районі Борової, на рубежі Борівська Андріївка — Новоплатонівка, тривають бойові дії. До Борової противник так і не зміг дійти, зокрема не прорвався на Шийківку та не зміг захопити Копанки.