Live

Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹

Фронт 18:05   12.05.2026
Олена Нагорна
Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹

Бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районах Приліпки та Стариці на Харківщині активізувалися. Водночас просування супротивника в напрямку Білого Колодязя та Старого Салтова вздовж Сіверського Дінця залишається заблокованим, розповів в етері NEMYRIALIVE оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, на Південно-Слобожанському напрямку, він же Харківський або Вовчанський, тривають бої в районі населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча та Лиман.

“Оживилися бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районі Приліпки, Стариці. Поки просування противника за напрямком на Білий Колодязь і Старий Салтів уздовж Сіверського Дінця заблоковане, тобто просунутися він не може”, — заявив Машовець.

За його словами, малі піхотні групи противника продовжують діяти в районі Вільчі, Графського та Симинівки. Тут задіяні сили 6-ї загальновійськової армії та 44-го армійського корпусу РФ — тактична група «Бєлгород», вона ж «Харків».

На Великобурлуцькому напрямку ситуація стабілізувалася.

“У тому числі на плацдармі 6-ї загальновійськової армії противника на Осколі, так званий Дворічанський плацдарм. Спроби противника пробитися, обійти Колодязне — вузол оборони ЗСУ — з півночі нейтралізовані на даний момент, поки зупинилися”, — зазначив оглядач.

Він додав, що противник робить неінтенсивні рідкісні штурмові дії за напрямком на Нововасилівку з боку Красного Першого та на Рідкодуб уздовж дороги, що веде на північ.

На Куп’янському напрямку тривають бої в районах Петропавлівки, Курилівки та Ківшарівки.

“У районі Ківшарівки ЗСУ провели пошуково-рейдові дії. Була інформація, що вони зачистили вклинення противника в північно-східну частину села”, — розповів Машовець.

Однак, за його словами, в районі Курилівки 47-ма танкова дивізія зі складу 1-ї танкової армії РФ (угруповання військ «Захід») продовжує утримувати кілька малих піхотних груп.

“Очевидно, метою є прорив на Куп’янськ-Вузловий, щоб розсікти плацдарм на дві частини. Про це свідчать і наполегливі дії з боку Вільшани на Петропавлівку. Однак у східній частині Куп’янська, так званому Заоскіллі, та в Кучерівці ЗСУ продовжують утримувати свої позиції”, — додав він.

У районі Борової, на рубежі Борівська Андріївка — Новоплатонівка, тривають бойові дії. До Борової противник так і не зміг дійти, зокрема не прорвався на Шийківку та не зміг захопити Копанки.

Читайте також: Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Масштабний ремонт дороги в центрі Харкова — мерія показала фото
Масштабний ремонт дороги в центрі Харкова — мерія показала фото
12.05.2026, 19:04
Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹
Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹
12.05.2026, 18:05
Які проєкти допоможе реалізувати ЮНІСЕФ на Харківщині у 2026 році
Які проєкти допоможе реалізувати ЮНІСЕФ на Харківщині у 2026 році
12.05.2026, 18:41
Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони
Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони
12.05.2026, 17:20
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.05.2026, 16:46
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
12.05.2026, 15:27

Новини за темою:

25.04.2026
РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова» 📹
19.04.2026
ЗС РФ забуксовали біля Куп’янська і на півночі Харківщини: ISW пояснив, чому
17.04.2026
Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ
12.04.2026
Машовець: ЗС РФ “зачепилися за Ківшарівку”, а СОУ контратакують на Харківщині
08.04.2026
У ворога – труднощі в районі Вовчанська, як зараз атакує на Куп’янщині: огляд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Бої біля Сіверського Дінця активізувалися: чи є загроза для Старого Салтова 📹», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 18:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойові дії по обидва боки Сіверського Дінця в районах Приліпки та Стариці на Харківщині активізувалися.".