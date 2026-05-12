Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони

Примусову евакуацію сімей з дітьми з окремих населених пунктів Богодухівського району обговорили на засіданні Ради оборони регіону.

Загалом примусовій евакуації підлягали 39 дітей із 25 сімей. Більшість родин уже перемістили до безпечніших громад Харківщини, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перебіг евакуації і подальшу підтримку сімей обговорювали за участі військових, рятувальників, представників правоохоронних органів та керівників районних військових адміністрацій.

“Під час евакуації ми забезпечуємо людям повний супровід: надаємо гуманітарну допомогу, тимчасове житло, підтримку в оформленні документів, за потреби допомагаємо з переміщенням до інших регіонів України”, – нагадав Синєгубов.

Залишити заявку на евакуацію можна за безплатним номером «гарячої лінії» 203, а також через підрозділи поліції, ДСНС або представників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, наприкінці березня начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що трьох дітей евакуювали на Харківщині із застосуванням нового закону, який дозволяє вивозити неповнолітніх із небезпечних територій без дозволу батьків чи опікунів. Двох дітей евакуювали окремо від батьків, ще одну дитину – з матір’ю.