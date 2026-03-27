Скільки дітей уже евакуювали на Харківщині без згоди батьків – інформація ХОВА

Трьох дітей уже евакуювали на Харківщині із застосуванням нового закону, який дозволяє вивозити неповнолітніх із небезпечних територій без дозволу батьків чи опікунів. Двох дітей вивезли окремо від батьків, ще одного — з матір’ю, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську, за словами Синєгубова, досі перебувають близько 500 цивільних. Інформацію про наявність там дітей постійно перевіряють.

“Звичайно, ми мали забезпечити повну евакуацію дітей з самого міста. Однак ми фіксуємо факти, коли люди повертаються тим чи іншим способом і до самого міста, і до населених пунктів цієї громади, і цього району, зокрема. Ну і в нас вже є факти. Внаслідок такого повернення вже три факти застосування нового закону про примусову евакуацію дітей, або сімей із дітьми, коли ми вилучаємо дітей примусово, і евакуюємо їх на більш безпечну територію”, – зазначив Синєгубов.

Усі три випадки, уточнив начальник ХОВА, були на Куп’янському напрямку.

“Ну далі, звичайно, відбувається возз’єднання таких сімей в більшості”, – сказав Синегубов і додав, що одна дитина – з інвалідністю, зараз вона у лікарні на обстеженні.

“Їй потрібне буде лікування, і воно їй буде забезпечено. Після того буде знайдена або патронатна сім’я для тимчасового, звичайно, прихистку цієї дитини. Далі будемо вже дивитися і приймати рішення відповідно до нормативної бази”, — пояснив Синєгубов.

На питання, чи відкриватимуть кримінальні провадження щодо батьків, які повернули дітей у небезпечну зону, голова ХОВА підкреслив, що головна мета — евакуація дитини, а подальші дії — компетенція правоохоронців.

Нагадаємо, 4 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував, що підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить евакуйовувати неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур. 10 березня співробітники поліції змушені були повторно евакуювати із села Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району шестирічного хлопчика з тяжкими захворюваннями та інвалідністю.