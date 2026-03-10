І знов на Харківщині дитину евакуювали, а сім’я повернула її в небезпечну зону

Співробітники поліції змушені були повторно евакуювати із села Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району шестирічного хлопчика з тяжкими захворюваннями та інвалідністю.

Вперше правоохоронці вивезли хлопчика із населеного пункту, звідки оголошена примусова евакуація, 14 грудня минулого року. Але згодом родина повернулася до села небезпечними польовими дорогами, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

9 лютого правоохоронці дізналися про це та почали готуватися до непростої евакуації. 10 березня хлопчика вивезли повторно та направили до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги. Вирішується питання щодо притягнення матері до відповідальності.

Нагадаємо, 4 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував, що підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить евакуйовувати неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур.