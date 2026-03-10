И вновь ребенка эвакуировали, а семья вернула его в опасное село Харьковщины
Сотрудники полиции вынуждены были повторно эвакуировать из села Приколотное Ольховатской громады Купянского района шестилетнего мальчика с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.
Впервые правоохранители вывезли мальчика из населенного пункта, где объявлена принудительная эвакуация, 14 декабря прошлого года. Но впоследствии семья вернулась в село по опасным полевым дорогам, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
9 февраля правоохранители узнали об этом и начали готовиться к непростой эвакуации. 10 марта мальчика вывезли повторно и направили в Харьковскую областную детскую клиническую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности.
Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит эвакуировать несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур.
Читайте также: Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
