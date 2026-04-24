Спасли и привлекли к ответственности: полиция Харьковщины эвакуировала семью
Семью с двумя несовершеннолетними детьми вывезло из Купянского района спецподразделение Нацполиции «Белые Ангелы».
Подробностями непростой операции 24 апреля поделились в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Из-под обстрелов вывезли 41-летнюю женщину и двух ее детей — 17 и 12 лет. Семья не запрашивала эвакуацию. О том, что дети в опасности, полицейским сообщили учителя.
«В ходе проведения превентивных мероприятий полицейские получили информацию о том, что дети систематически пропускают онлайн-занятия в учебном заведении. В ходе проверки установлено, что семья самовольно вернулась в населенный пункт, откуда ранее была эвакуирована», — проинформировали в ГУНП.
В организации эвакуации участвовала Ольховатская сельская военная администрация. На мать несовершеннолетних составили административный протокол — за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Читайте также: ХОВА: сколько детей уже эвакуировали на Харьковщине без согласия родителей
Напомним, после внесения изменений в законодательство возможности для эвакуации несовершеннолетних из-под обстрелов расширились. Теперь это могут делать без согласия родителей и опекунов.
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 19:48;