Спасли и привлекли к ответственности: полиция Харьковщины эвакуировала семью

Семью с двумя несовершеннолетними детьми вывезло из Купянского района спецподразделение Нацполиции «Белые Ангелы».

Подробностями непростой операции 24 апреля поделились в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Из-под обстрелов вывезли 41-летнюю женщину и двух ее детей — 17 и 12 лет. Семья не запрашивала эвакуацию. О том, что дети в опасности, полицейским сообщили учителя.

«В ходе проведения превентивных мероприятий полицейские получили информацию о том, что дети систематически пропускают онлайн-занятия в учебном заведении. В ходе проверки установлено, что семья самовольно вернулась в населенный пункт, откуда ранее была эвакуирована», — проинформировали в ГУНП.

В организации эвакуации участвовала Ольховатская сельская военная администрация. На мать несовершеннолетних составили административный протокол — за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, после внесения изменений в законодательство возможности для эвакуации несовершеннолетних из-под обстрелов расширились. Теперь это могут делать без согласия родителей и опекунов.