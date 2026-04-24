Live

Спасли и привлекли к ответственности: полиция Харьковщины эвакуировала семью

Общество 19:48   24.04.2026
Оксана Горун
Спасли и привлекли к ответственности: полиция Харьковщины эвакуировала семью

Семью с двумя несовершеннолетними детьми вывезло из Купянского района спецподразделение Нацполиции «Белые Ангелы».

Подробностями непростой операции 24 апреля поделились в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Из-под обстрелов вывезли 41-летнюю женщину и двух ее детей — 17 и 12 лет. Семья не запрашивала эвакуацию. О том, что дети в опасности, полицейским сообщили учителя.

«В ходе проведения превентивных мероприятий полицейские получили информацию о том, что дети систематически пропускают онлайн-занятия в учебном заведении. В ходе проверки установлено, что семья самовольно вернулась в населенный пункт, откуда ранее была эвакуирована», — проинформировали в ГУНП.

В организации эвакуации участвовала Ольховатская сельская военная администрация. На мать несовершеннолетних составили административный протокол — за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, после внесения изменений в законодательство возможности для эвакуации несовершеннолетних из-под обстрелов расширились.  Теперь это могут делать без согласия родителей и опекунов.

Автор: Оксана Горун
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спасли и привлекли к ответственности: полиция Харьковщины эвакуировала семью», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 19:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семью с двумя несовершеннолетними детьми вывезло из Купянского района спецподразделение Нацполиции «Белые Ангелы»".