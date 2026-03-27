ХОВА: скольких детей уже эвакуировали на Харьковщине без согласия родителей

Общество 20:10   27.03.2026
Елена Нагорная
Фото: Олег Синегубов

Троих детей уже эвакуировали на Харьковщине с применением нового закона, который позволяет вывозить несовершеннолетних с опасных территорий без разрешения родителей или опекунов. Двоих детей вывезли отдельно от родителей, еще одного — с матерью, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Купянске, по словам Синегубова, до сих пор находятся около 500 гражданских. Информацию о наличии там детей постоянно проверяют.

«Конечно, мы должны были обеспечить полную эвакуацию детей из самого города. Однако мы фиксируем факты, когда люди возвращаются тем или иным способом и в сам город, и в населенные пункты этой громады, и этого района. В результате такого возвращения уже три факта применения нового закона о принудительной эвакуации детей или семей с детьми, когда мы изымаем детей принудительно и эвакуируем на более безопасную территорию», — отметил Синегубов.

Все три случая, уточнил начальник ХОВА, были на Купянском направлении.

«Ну дальше, конечно, происходит воссоединение таких семей в большинстве», — сказал Синегубов и добавил, что один ребенок — с инвалидностью, сейчас он в больнице на обследовании.

«Ему нужно будет необходимое лечение, и оно ему будет обеспечено. После этого будет найдена либо патронатная семья для временного, конечно, приюта этого ребенка. Дальше будем уже смотреть и принимать решение в соответствии с нормативной базой», — пояснил Синегубов.

На вопрос, будут ли открывать уголовные производства в отношении родителей, вернувших детей в опасную зону, глава ХОВА подчеркнул, что главная цель — эвакуация ребенка, а дальнейшие действия — компетенция правоохранителей.

Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит эвакуировать несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур. 10 марта сотрудники полиции вынуждены были повторно эвакуировать из села Приколотное Ольховатской громады Купянского района шестилетнего мальчика с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью.

