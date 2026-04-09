Live

Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84

Общество 10:50   09.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что эвакуация на Харьковщине продолжается. Так инспектор ювенальной превенции Изюмского райуправления полиции совместно с представителем Изюмской городской военной администрации и Координационным гуманитарным центром «203» вывезли жителей из прифронтового населенного пункта. 

Люди проживали в селе Синичино Изюмского района, который находился под постоянными обстрелами.

Эвакуация из Изюмского района

Среди эвакуированных – пятеро детей 2, 6, 10, 14 и 17 лет, трое мужчин, а также две женщины. Старшему эвакуированному – 84 года.

«Полиция Харьковщины призывает граждан не подвергать себя и своих близких опасности. В случае необходимости эвакуации обращайтесь на спецлинию 102 или в ближайшие подразделения полиции», – добавили правоохранители.

Читайте также: Огонь бушевал больше суток: ГСЧС потушила пожар на предприятии в Мерефе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 10:50;

