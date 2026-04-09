Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что эвакуация на Харьковщине продолжается. Так инспектор ювенальной превенции Изюмского райуправления полиции совместно с представителем Изюмской городской военной администрации и Координационным гуманитарным центром «203» вывезли жителей из прифронтового населенного пункта.

Люди проживали в селе Синичино Изюмского района, который находился под постоянными обстрелами.

Среди эвакуированных – пятеро детей 2, 6, 10, 14 и 17 лет, трое мужчин, а также две женщины. Старшему эвакуированному – 84 года.

«Полиция Харьковщины призывает граждан не подвергать себя и своих близких опасности. В случае необходимости эвакуации обращайтесь на спецлинию 102 или в ближайшие подразделения полиции», – добавили правоохранители.