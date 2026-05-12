Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:46   12.05.2026
Виктория Яковенко
С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Колодезного и Круглого. Две из этих попыток продолжаются.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 57 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне сообщил, что с рабочим визитом побывал в Харьковской области. Он написал, что работал во 2-м корпусе НГУ «Хартия». «В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения по действиям в изменяющихся условиях», — отметил он.

Автор: Виктория Яковенко
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
  Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 16:46;

