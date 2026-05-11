Враг сегодня, 11 мая, не атаковал на Купянщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток армия РФ трижды атаковала в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении сегодня оккупанты не предпринимали наступательных действий.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 38 атак, отметили в Генштабе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с рабочим визитом побывал в Харьковской области. Он написал, что работал во 2-м корпусе НГУ «Хартия». «В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения по действиям в изменяющихся условиях», — отметил он.