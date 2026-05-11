Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают
Трассу Р-51 в Харьковской области отремонтировали с миллионными убытками, установили правоохранители. Следствие считает, что к этому причастен бывший чиновник Службы автодорог Харьковщины.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году областная служба автомобильных дорог объявила тендер на текущий средний ремонт трассы государственного значения Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград. Ожидаемая стоимость работ составила около 1,9 млрд грн. Победителем торгов стало ООО, с которым и был заключен договор на ремонт определенных участков дороги.
«При выполнении работ подрядчик заявил, что состояние отдельных участков дороги якобы значительно хуже, чем ожидалось, а потому возникла потребность в дополнительных работах и финансировании. Основанием для этого компания указала заключение Харьковского национального автомобильно-дорожного университета», — рассказали правоохранители.
Однако, как установило следствие, участки, указанные в заключении ХНАДУ, вообще не входили в список объектов, предусмотренных основным договором. То есть оснований для проведения «дополнительных» работ в рамках этого тендера не было.
«В результате между Службой и ООО заключили еще один договор — более чем на 204 млн грн. Тогдашний заместитель Службы, который одновременно являлся и главой тендерного комитета, не проверил законность применения переговорной процедуры и подписал договор с нарушением законодательства о публичных закупках. Кроме того, в сметной документации были согласованы существенно завышенные цены на строительные материалы, в частности, асфальтобетонные смеси, щебень, цемент, песок и битумную эмульсию», — выяснили в прокуратуре.
Отмечается, что государству нанесен ущерб более чем на 6,1 млн грн.
57-летнему экс-чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, ремонт, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 13:12;