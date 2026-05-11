Live

Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают

Общество 13:12   11.05.2026
Виктория Яковенко
Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

Трассу Р-51 в Харьковской области отремонтировали с миллионными убытками, установили правоохранители. Следствие считает, что к этому причастен бывший чиновник Службы автодорог Харьковщины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году областная служба автомобильных дорог объявила тендер на текущий средний ремонт трассы государственного значения Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград. Ожидаемая стоимость работ составила около 1,9 млрд грн. Победителем торгов стало ООО, с которым и был заключен договор на ремонт определенных участков дороги.

«При выполнении работ подрядчик заявил, что состояние отдельных участков дороги якобы значительно хуже, чем ожидалось, а потому возникла потребность в дополнительных работах и ​​финансировании. Основанием для этого компания указала заключение Харьковского национального автомобильно-дорожного университета», — рассказали правоохранители.

Однако, как установило следствие, участки, указанные в заключении ХНАДУ, вообще не входили в список объектов, предусмотренных основным договором. То есть оснований для проведения «дополнительных» работ в рамках этого тендера не было.

«В результате между Службой и ООО заключили еще один договор — более чем на 204 млн грн. Тогдашний заместитель Службы, который одновременно являлся и главой тендерного комитета, не проверил законность применения переговорной процедуры и подписал договор с нарушением законодательства о публичных закупках. Кроме того, в сметной документации были согласованы существенно завышенные цены на строительные материалы, в частности, асфальтобетонные смеси, щебень, цемент, песок и битумную эмульсию», — выяснили в прокуратуре.

Отмечается, что государству нанесен ущерб более чем на 6,1 млн грн.

57-летнему экс-чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Дорожники восстановят не только трассы, но и улицы города Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)
11.05.2026, 13:23
Новости Харькова — главное 11 мая: ситуация на фронте, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 11 мая: ситуация на фронте, «прилет» в городе
11.05.2026, 13:43
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47
Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове
Второй раз за месяц: Терехов снова созывает депутатов в Харькове
11.05.2026, 12:06
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
РФ била по Харькову даже в дни «прекращения огня» — Терехов о неделе
11.05.2026, 13:40

Новости по теме:

24.03.2026
До вечера в Харькове перекрыли улицу – где и как объезжать
17.03.2026
До середины мая перекрыли улицу в Харькове – как объезжать
13.03.2026
Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)
12.03.2026
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику
12.01.2026
«Скорая» на Харьковщине застряла на скользкой дороге: помогли копы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Миллионный ущерб на ремонте трассы на Харьковщине: кого подозревают», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 13:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трассу Р-51 в Харьковской области отремонтировали с миллионными убытками. Следствие считает, что к этому причастен бывший чиновник Службы автодорог Харьковщины.".