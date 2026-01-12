«Скорая» на Харьковщине застряла на скользкой дороге: помогли копы

В Чугуевском районе правоохранители помогли авто экстренной медицинской помощи преодолеть сложный участок дороги.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, «скорая» буксовала на скользком участке дороги.

«Благодаря слаженным действиям полицейских скорая смогла безопасно продолжить движение и выполнять свои крайне важные задачи», — отметили правоохранители.

Копы призывают водителей соблюдать осторожность во время зимней непогоды, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, анонсированный циклон пришел на Харьковщину 11 января. Сильный снегопад продолжался с утра и до позднего вечера. На усиленный режим работы перешли все службы региона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Службе восстановления и развития инфраструктуры утром 12 января информировали, что в регионе — без ограничений движения транспорта. Дорожники привлекли 88 единиц спецтехники, а также более ста работников. По их данным, за сутки очистили более 10 тысяч километров дорог. 11 января в Харькове выпало 16,5 мм снега. Высота снежного покрова 16 см, рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова. Она отметила, что последний раз такие погодные условия были 25 декабря 2018 года.