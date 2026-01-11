Харьковщину уже накрывает снежная стихия: какова ситуация на дорогах области
По состоянию на 9:00 11 января проезд по дорогам местного значения в Харьковской области был обеспечен в полном объеме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в регионе расчистили от снега 274 километра автодорог, использовали 293 тонны противогололедной смеси. К работам привлечены 24 человека и 18 единиц специальной техники.
Накануне в Службе восстановления и развития инфраструктуры предупреждали, что снежный циклон придет в Харьковскую область с юго-востока в ночь на 11 января. Первыми под его влияние попали Изюм, Барвинково и Лозовая. Около 11:00 в воскресенье циклон должен распространиться на всю территорию области. Ожидается довольно интенсивный снег, местами возможно налипание мокрого снега, что может затруднить движение транспорта. В связи с этим дорожники перешли на усиленный режим работы.
По прогнозам, снегопад продлится до 23:00, после чего осадки прекратятся и придут морозы.
Рекомендации для водителей предоставили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области:
— снижайте скорость и двигайтесь плавно, без резких маневров;
— увеличивайте дистанцию между транспортными средствами;
— включайте ближний свет фар, а при необходимости — противотуманные фары;
— избегайте обгонов и резких перестроений;
— будьте особенно внимательны на скользких участках, мостах, подъемах и спусках;
— учитывайте порывы ветра при выезде из дворов, лесополос и на открытые участки дороги.
Пешеходов призывают не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи и других неустойчивых объектов, учитывать возможный гололед и переходить дорогу только в установленных местах и только убедившись, что водители вас видят и успевают остановиться.
