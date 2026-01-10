Live

Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье: прогноз на 11 января

Общество 21:16   10.01.2026
Виктория Яковенко
В воскресенье, 11 января, в Харькове и области прогнозируют метель. На дорогах – гололед. Также синоптики предупредили о сильных порывах ветра.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов мороза, днем ​​– от 4 до 6 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В западной половине области: ночная температура — 5-10° мороза, днем ​​3-8° мороза.

В восточной половине области: ночью от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем ​​от 2 мороза до 3 тепла.

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 11 января. По городу и области ожидают значительный снег и метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим работы. По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, первыми под влияние непогоды попадут Изюм, Барвенково и Лозовая. Уже в ночь на воскресенье в этих районах начнется снегопад.

Читайте также: Идут морозы: продлят ли каникулы в школах Харькова

Автор: Виктория Яковенко
