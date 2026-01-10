Циклон надвигается на Харьковщину: дорожники обратились к водителям
Дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим работы. Говорят: на регион с юго-востока надвигается циклон.
По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, первыми под влияние непогоды попадут Изюм, Барвенково и Лозовая. Уже в ночь на воскресенье в этих районах начнется снегопад.
«Около 11:00 в воскресенье непогода распространится на всю территорию Харьковской области. Ожидается достаточно интенсивный снег, местами возможно налипание мокрого снега, что может усложнить движение транспорта. Дорожные службы к ухудшению погодных условий готовы и переходят в усиленный режим работы. Во время непогоды будет осуществляться постоянный мониторинг состояния автомобильных дорог и оперативное реагирование на усложнение движения», — говорится в сообщении.
Дорожники обратились к водителям тяжеловесного транспорта, отмечают: они должны иметь необходимые специальные средства для движения в зимних условиях, в частности, противоскользящие цепи.
«Более того, с целью недопущения полной остановки движения возможно частичное ограничение или даже временное перекрытие движения для тяжеловесного автотранспорта на отдельных участках автомобильных дорог. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также предоставлять беспрепятственный проезд дорожной технике и специализированным автомобилям с оранжевыми проблесковыми маячками», — пишут в Службе.
По прогнозам, снегопад продлится до 23:00, после чего осадки прекратятся, а в Харьковскую область придут морозы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций или осложнений на автомобильных дорогах круглосуточно работает «горячая линия» службы: +38 (095) 568-38-77.
